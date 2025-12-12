Prima pagină » Politic » Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză că nivelul de trai ar putea scădea dacă Guvernul Bolojan va îngheța creșterea salariilor

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză că menținerea inflației la un nivel „extrem de ridicat” de 10% este o consecință a creșterii tarifelor la Energie, și a taxelor. El avertizează că nivelul de trai al cetățenilor este în scădere și se va accentua dacă Guvernul Bolojan va decide înghețarea salariilor.
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză că nivelul de trai ar putea scădea dacă Guvernul Bolojan va îngheța creșterea salariilor
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
12 dec. 2025, 15:28, Politic

„Aflăm că inflația anualizată rămâne în continuare la 10%, un nivel extrem de ridicat.(…) Prețurile la energie sunt mai mari cu 62% decât în noiembrie anul trecut”, a declarat Petrișor Peiu, citând date publicate de Institutul Național de Statistică.

El a explicat că „prețurile mari la energie au influențat o creștere a prețurilor la absolut toate bunurile și serviciile”.

Acesta a adus în discuție și creșterea de taxe decisă de Guvernul Bolojan, despre care a precizat că reprezintă „un al doilea motiv” din cauza căruia inflația rămâne ridicată.

„Toată această creștere de taxe s-a dus oameni buni fix în creșterea de prețuri. Ce înseamnă acum această creștere de prețuri, această inflație uriașă? Păi dacă ne uităm că avem o inflație de 10% și o creștere a salariului mediu net de doar 5%, înseamnă scăderea nivelului de trai. Deocamdată cu 5%, dar inflația va continua să crească, salariile vor continua să rămână aceleași și scăderea de nivel de trai va crește foarte mult anul viitor”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, în cadrul unui comunicat de presă.

