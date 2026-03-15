AUR propune un buget alternativ cu un deficit bugetar similar sau mai mic decât al celui propus de guvern

AUR propune un buget alternativ, care va avea un deficit bugetar similar dar puțin mai redus decât cel propus de guvern și care este construit pe următoarele ipoteze:
- Reducerea cotelor de TVA la 19% (standard) și la 9% (redusă)
- Scutirea de impozit pentru locuința de domiciliu în limita a 150 mp
- Interzicerea deductibilității fiscale pentru cheltuieli de consultanță, management, drepturi de proprietate intelectuală cu terții afiliați și plafonarea cheltuielilor cu dobânzile la credite intra-grup pentru terții afiliați
- Scutirea de plata CASS pentru veniturile mamelor în concediu de acomodare, în concediu de creștere a copilului, a veteranilor și a văduvelor de război, a foștilor deținuți politici și a personalului monahal
- Indexarea pensiilor cu 5%
- Reducerea cheltuielilor totale cu personalul cu 5% (ca efect al pensionărilor)
- Reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu 11,5 miliarde de lei
- Reducerea cheltuielilor de investiții din fonduri naționale cu 9,2 miliarde de lei
Ca urmare a acestor ipoteze, deficitul bugetar propus pentru anul 2026 se reduce la 127,5 miliarde de lei.
Principiile care stau la baza propunerii AUR sunt:
- Statul se restrânge
- Aceeași țintă de deficit
- Împărțim cheltuielile altfel: mai puțin la stat, mai mult către persoane dezavantajate de stagflație
- Mai mulți bani pentru firme și populație, mai puține câștiguri neimpozitate pentru multinaționale
Bugetul propus răspunde „atât nevoilor de revenire pe creștere a economiei (prin reducerea TVA), cât și nevoilor de refacere parțială a puterii de cumpărare pentru pensionari, mame tinere și alte categorii lipsite de venituri”, precizează AUR.
Totodată, proiectul „demonstrează că poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”, mai afirmă AUR.