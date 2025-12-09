Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, despre reforma companiilor de stat: Guvernul este dovada vie că ridicolul nu are limite

Liderul senatorilor AUR, Petrisor Peiu, critică dur anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu privind demararea „marii reforme” a companiilor de stat, după ce Guvernul a publicat o listă cu 17 societăți vizate pentru restructurare. Potrivit acestuia, documentul include firme „fantomă”, inexistente în realitate sau aflate de ani de zile în insolvență ori lichidare.

Peiu susține că lista respectivă ar demonstra fie „penibilul fără limite” al Executivului, fie faptul că miniștrii Transporturilor și Energiei „și-au bătut joc” de vicepremierul Gheorghiu și de premierul Bolojan.

Companii care „nu mai există de zeci de ani”

În analiza sa, senatorul AUR enumeră mai multe societăți pe care le consideră „simple birouri cu câțiva angajați și datorii uriașe”:

SNCFR , care din 1998 ar mai păstra „doar un birou și un munte de datorii”.

Societatea Feroviară de Turism (SFT-CFR SA) – în insolvență din 2013 și cu procedură de lichidare activă.

SAAF SA , „o firmă goală, fără angajați, fără activitate”.

Telecomunicații CFR SA , pentru care acționarii au votat deja fuziunea cu CFR SA, deci „deja desființată”.

CFR Marfă SA , companie „golită de active” și înlocuită, potrivit lui Peiu, de noua societate Carpatica Feroviar.

CFR IRLU SA , în insolvență din 2014, cu activitate „aproape zero”.

Electrocentrale Grup SA, cu afaceri de 5 milioane lei pe an și pierderi de 3,5 milioane lei.

„Toate aceste firme sunt, de fapt, fantome, ele nu există în realitate, ci doar pe hârtie”, afirmă Peiu.

Pe listă se află și companii majore sau chiar profitabile

În același document, Guvernul a inclus și companii mari, care se confruntă cu probleme structurale: CFR SA, CFR Călători, Metrorex, Tarom sau ELCEN, ultima având de recuperat aproximativ 1,5 miliarde lei de la Primăria Capitalei.

Lista cuprinde însă și societăți profitabile, precum Oil Terminal, CNCIR și Tipografica Filaret SA, fapt pe care senatorul AUR îl consideră lipsit de sens.

Peiu: „Guvernul este dovada vie că ridicolul nu are limite”

În finalul declarației, Petrisor Peiu acuză Executivul că „se umple de ridicol” și invocă ironic versurile lui George Bacovia:

„Prin asta eşti celebră-n Orient,

O, ţară tristă, plină de humor…”