Petrișor Peiu clarifică situația din AUR: Nu există cereri de demisie pentru George Simion. Ce spune despre Anca Alexandrescu

Senatorul Petrișor Peiu a declarat că George Simion rămâne președintele AUR până în 2029 și că nu există solicitări interne de demisie, subliniind că partidul se află pe un trend de creștere, nu de eșec. Peiu a comentat și situația Ancăi Alexandrescu, afirmând că decizia privind viitorul ei politic îi aparține în totalitate.
Foto: Alexandru Dobre/MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
08 dec. 2025, 15:36, Politic

Senatorul Petrișor Peiu a declarat într-o conferință de presă că George Simion rămâne președintele AUR pentru următorii patru ani, subliniind că nu există discuții interne privind demisia acestuia. Peiu a respins ideea unui eșec electoral, afirmând că partidul a înregistrat „creșteri succesive” la fiecare rundă de alegeri.

Senatorul Petrișor Peiu a reamintit că George Simion a fost reconfirmat în funcția de președinte al AUR în urmă cu o săptămână, pentru un mandat ce se întinde până în 2029. „Deocamdată asta este realitatea. Eu nu am auzit să i se ceară nici demisia, nici să fie contestată activitatea dânsului”, a precizat acesta.

Peiu a respins ideea că rezultatul obținut de AUR la alegerile locale poate fi catalogat drept un eșec, argumentând că formațiunea a continuat să crească electoral. „Este destul de dificil să numești un eșec acest șir de creșteri succesive a scorului partidului. Eu nu cred că eșecul trebuie legat de necâștigarea poziției de primar general sau de președinte de Consiliu Județean, în măsura în care vedem un progres însemnat de la alegere la alegere”, a spus senatorul.

Despre o posibilă decizie a Ancăi Alexandrescu

Întrebat despre viitorul politic al Ancăi Alexandrescu, Petrișor Peiu a refuzat să comenteze sau să anticipeze decizia acesteia.

„Așa cum a spus și dânsa aseară, urmează să ia o decizie și o să anunțe această decizie. Eu nu știu care este decizia și, dacă aș ști, n-aș putea să vă spun. Este dreptul domniei sale să facă acest anunț”, a declarat senatorul.

Acesta a adăugat că Alexandrescu este „o doamnă suficient de experimentată” pentru a-și comunica singură planurile privind viitoarea implicare politică.

