Daniel Băluță critică atitudinea unui candidat: Este nedemocratic și ilegal

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București, acuză atitudinea unui contracandidat care „se declară câștigător” subliniind că este „nedemocratic și ilegal”.
07 dec. 2025, 16:40, Politic

Primarul Sectorului 4 și candidatul social-democrat la alegerile parțiale  pentru funcția de Primar General a transmis: „Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal”, duminică, printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

Acesta i-a îndemnat pe cetățeni să meargă la urne și să voteze conform propriei convingeri, notând: „Asta înseamnă DEMOCRAȚIE!”. 

De asemenea, edilul social-democrat a lansat un apel față de contracandidați: „haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!”. 

 

