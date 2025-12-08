Un demnitar european vorbește despre suveranitatea alimentară și un iminent război agricol

Ministrul Agriculturii din Franța, Annie Genevard, a avertizat că „războiul agricol se conturează din ce în ce mai mult pe zi ce trece”, potrivit Le Figaro.

Luni, 8 decembrie, la Rungis, ministrul francez a prezentat o strategie națională pe zece ani, subliniind presiunile internaționale și de mediu care pun în pericol producția agricolă.

„Dacă suntem adunați aici, este pentru că se pregătește un război agricol”, a declarat Annie Genevard, în cadrul lansării „Conferințelor pentru Suveranitatea Alimentară”, care vizează definirea unei strategii agricole naționale pe zece ani.

„Războiul agricol se conturează din ce în ce mai mult pe zi ce trece și este timpul să acționăm”, a subliniat ministrul, argumentând că evenimentele globale actuale, cum ar fi războiul din Ucraina, strategia comercială americană și tarifele chineze spulberă „iluzia” prosperității durabile. Crizele actuale sunt agravate de presiunile climatice și demografice, a precizat ministrul francez.