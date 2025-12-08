Prima pagină » Știri externe » Un demnitar european vorbește despre suveranitatea alimentară și un iminent război agricol

Un demnitar francez a tras un semnal de alarmă vorbind despre un iminent război agricol la nivel mondial. Oficialul a anunțat o strategie pe termen mediu și a vorbit despre suveranitatea alimentară. Crizele globale actuale sunt cele care fac inevitabil războiul agricol, a fost concluzia demnitarului.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
08 dec. 2025, 16:06, Economic

Ministrul Agriculturii din Franța, Annie Genevard, a avertizat că „războiul agricol se conturează din ce în ce mai mult pe zi ce trece”, potrivit Le Figaro.

Luni, 8 decembrie, la Rungis, ministrul francez a prezentat o strategie națională pe zece ani, subliniind presiunile internaționale și de mediu care pun în pericol producția agricolă.

„Dacă suntem adunați aici, este pentru că se pregătește un război agricol”, a declarat Annie Genevard, în cadrul lansării „Conferințelor pentru Suveranitatea Alimentară”, care vizează definirea unei strategii agricole naționale pe zece ani.

„Războiul agricol se conturează din ce în ce mai mult pe zi ce trece și este timpul să acționăm”, a subliniat ministrul, argumentând că evenimentele globale actuale, cum ar fi războiul din Ucraina, strategia comercială americană și tarifele chineze spulberă „iluzia” prosperității durabile. Crizele actuale sunt agravate de presiunile climatice și demografice, a precizat ministrul francez.

