L’Oréal investește miliarde pe injectabilele anti-rid. Gigantul francez vrea să cucerească piața estetică

L’Oréal SA își dublează deținerea în Galderma Group AG până la 20%, pe măsură ce compania franceză de cosmetice și îngrijire a pielii își mărește investiția în producătorul de injectabile anti-rid care concurează cu Botox. Nici L’Oréal, nici grupul de investitori condus de firma de private equity EQT AB nu au dezvăluit detaliile financiare, scrie SwissInfo.

O participație de 10% valorează aproximativ 3,9 miliarde de franci elvețieni (4,9 miliarde dolari) pe baza prețului de închidere al acțiunilor Galderma de vineri. Acțiunile au crescut până la 4,5% la Zürich înainte de a reduce câștigurile.

L’Oréal își întărește investiția într-o companie pe care a contribuit la înființarea ei în urmă cu peste patru decenii, căutând noi surse de creștere. Galderma concurează pe piața în plină expansiune a esteticii pielii, cu branduri de tratamente anti-rid injectabile precum Relfydess și Alluzience. Acțiunile companiei s-au dublat de când L’Oréal a anunțat că a reintrat în companie în august 2024.

Galderma ar putea include doi reprezentanți L’Oréal în consiliul de administrație

După tranzacție, Galderma va lua în considerare includerea a doi reprezentanți L’Oréal în consiliul de administrație, înlocuind directori din grupul EQT. L’Oréal a declarat luni că dorește să „solidifice și extindă” parteneriatul cu compania elvețiană, adăugând că nu intenționează să-și mărească și mai mult participația.

Acțiunile au scăzut până la 2,3% la Paris.

„Estetica este un domeniu adiacent cheie afacerii noastre principale de frumusețe, pe care dorim să-l explorăm în continuare”, a spus directorul general Nicolas Hieronimus.

Tranzacția este cea mai recentă dintr-o serie de achiziții realizate de L’Oréal în acest an, precum acordul din octombrie pentru preluarea diviziei de beauty a Kering SA, care include parfumul Creed, într-o tranzacție de 4 miliarde euro (4,66 miliarde dolari).

Galderma aduce produse precum dermo-cosmetice și injectabile pentru piele, într-o perioadă în care piața frumuseții se orientează tot mai mult către intervenții estetice, pe măsură ce oamenii doresc să arate mai tineri pentru mai mult timp.

„Deși L’Oréal are nevoie de timp pentru a înțelege cum funcționează această categorie, este un mesaj clar că compania vrea să joace un rol în proceduri estetice”, au spus analiștii Jefferies, inclusiv Benjamin Jackson, într-o notă publicată luni, citând comentarii recente ale directorului financiar Christophe Babule.

Legătura cu Nestlé

Galderma a fost fondată în 1981 ca o joint-venture între L’Oréal și Nestlé SA. Grupul elvețian de alimente a schimbat o parte din deținerea sa în L’Oréal pentru participația francezilor în Galderma în 2014.

Nestlé a convenit apoi să vândă Galderma unui consorțiu condus de grupul suedez de buyout EQT în 2019, după presiuni ale investitorilor activiști pentru a se concentra pe nutriție și sănătate. Galderma a fost listată în Elveția în martie 2024.

EQT, a doua cea mai mare firmă de private equity din lume după capitalul strâns, a declarat că tranzacția cu L’Oréal a fost încheiată la un premium și că, din totalul acțiunilor vândute, aproximativ 6 milioane sunt atribuite EQT.