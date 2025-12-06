Avertisment privind injecțiile cu fillere cosmetice în zona feței, după ce scanările au dezvăluit noi detalii despre riscuri 

Cercetătorii au folosit ecografia pentru a studia 100 de cazuri în care procedurile cu fillere cosmetice au avut rezultate nedorite. Clinicile sunt acum sfătuite să facă ecografii înainte de a administra substanțe de umplere pe bază de acid hialuronic în zona feței, pentru a evita afectarea arterelor apropiate, scrie BBC.

Tipuri comune de fillere:

Acid Hialuronic (HA): Cel mai popular, oferă hidratare, volum și are efect de lungă durată.

Hidroxiapatită de Calciu (CaHA): Stimulează puternic producția de colagen, oferind lifting și regenerare.

Acid Polilactic (PLLA): Un stimulator de colagen pentru rejuvenare facială pe termen lung.

Cercetătoarea principală, dr. Rosa Sigrist, spune că, deși rare, astfel de evenimente numite „ocluzie vasculară”, în care acidul hialuronic ajunge în sau prea aproape de vasele de sânge, pot fi devastatoare deoarece pot provoca moartea țesuturilor și deformări faciale dacă nu sunt tratate.

Substanțele de umplere pe bază de acid hialuronic sunt folosite în mod obișnuit pentru reducerea ridurilor și pentru a netezi sau „rejuvena” pielea. Uneori sunt utilizate pentru a contura sau modela nasul ori buzele.

Zonele din jurul nasului sunt deosebit de riscante pentru injectare, spune dr. Sigrist, deoarece vasele de sânge din această zonă comunică cu unele dintre cele mai importante structuri ale capului.

Afectarea acestor vase poate provoca complicații severe, inclusiv leziuni ale pielii, orbire și accident vascular cerebral, explică ea.

Complicații vasculare asociate cu fillerele cosmetice

Echipa dr. Sigrist, de la Universitatea din São Paulo, Brazilia, a studiat complicațiile vasculare asociate fillerele cosmetice la 100 de pacienți din patru centre de radiologie (două în Brazilia, unul în Columbia și unul în Chile), un centru dermatologic din Țările de Jos și un centru de chirurgie plastică din Statele Unite, între mai 2022 și aprilie 2025.

Rezultatele vor fi prezentate săptămâna aceasta la reuniunea anuală a Societății Radiologice din America de Nord. În puțin sub jumătate dintre cazuri, ecografiile au arătat lipsa fluxului sanguin către vase mici care conectează arterele superficiale cu cele profunde ale feței. Iar în o treime dintre cazuri, fluxul sanguin lipsea în vase majore.

Pentru a evita complicațiile, ea recomandă clinicilor să folosească ecografia pentru a planifica exact locul de injectare. Dacă apar complicații, ecografia poate ghida tratamentul.

„Dacă injectarea nu este ghidată prin ecografie, tratamentul se face pe baza semnelor clinice și se injectează fără vizibilitate”, spune dr. Sigrist. „Dar dacă putem vedea clar rezultatul ecografic, putem viza exact locul unde apare ocluzia.”

În loc ca medicii să inunde zona cu o doză mare de hialuronidază pentru a dizolva acidul hialuronic, injecțiile ghidate ecografic permit utilizarea unei cantități mai mici și rezultate mai bune, spune ea.

Asociația Britanică a Chirurgilor Plasticieni Esteticieni (BAAPS) spune că utilizarea ecografiei este în creștere, dar nu este încă o practică de rutină sau un standard. Ecografia este neinvazivă, nu folosește radiații ionizante și nu are efecte nocive cunoscute.

Nora Nugent, președinta BAAPS, afirmă că aceasta se dovedește foarte utilă în multe domenii ale chirurgiei și procedurilor estetice medicale.

„Cartografierea vaselor de sânge oferă fără îndoială informații valoroase înainte de tratament.

Riscurile precum acestea, asociate injecțiilor cu acid hialuronic, sunt unul dintre numeroasele motive pentru care milităm de mult timp pentru o reglementare mai strictă a procedurilor estetice și pentru limitarea accesului la tratamente medicale injectabile doar la personal cu pregătire medicală.”

Guvernul Marii Britanii a anunțat că intenționează să introducă noi restricții pentru procedurile cosmetice. Conform propunerilor, doar profesioniști din domeniul sănătății „corespunzător calificați” vor putea administra proceduri cu risc ridicat, cum ar fi liftingurile braziliene.

Clinicile care oferă injecții cu acid hialuronic sau Botox vor trebui să respecte standarde stricte pentru a obține o licență.

O consultare publică va fi publicată la începutul anului 2026, pentru a strânge opinii privind gama de proceduri ce ar trebui incluse în noile reglementări.