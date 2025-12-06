Prima pagină » Social » Bărbat cercetat după ce a împușcat un câine și i-a ascuns cadavrul

Bărbat cercetat după ce a împușcat un câine și i-a ascuns cadavrul

Polițiștii din Hunedoara cercetează un bărbat de 46 de ani după ce acesta ar fi împușcat un câine și i-ar fi ascuns cadavrul.
Bărbat cercetat după ce a împușcat un câine și i-a ascuns cadavrul
Cosmin Pirv
06 dec. 2025, 09:37, Social

IPJ Hunedoara anunță că vineri polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat care se plimba cu câinele său într-o zonă împădurită din apropierea comunei Ghelari. Bărbatul a reclamat faptul că animalul de companie i-ar fi fost împușcat de o altă persoană aflată în zonă.

Polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 46 de ani, deținător legal de armă de vânătoare. Arma cu care ar fi fost împușcat câinele a fost ridicată de la domiciliul acestuia pentru continuarea verificărilor.

În urma cercetării la fața locului, polițiștii au găsit și cadavrul câinelui, despre care s-a stabilit că fusese mutat ulterior de suspect, cu scopul de a-l ascunde. Animalul a fost transportat la DSVSA Hunedoara pentru efectuarea unei expertize menite să stabilească oficial cauza morții.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru uz de armă fără drept, precum și pentru uciderea animalelor.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului.

Recomandarea video

Candidații și miza alegerilor pentru Consiliul Județean Buzău / Fostul premier Marcel Ciolacu, șansa să rămână relevant în politică
G4media
Revine apa în Prahova, de la ora 23.00, deocamdată doar la toaletă. A fost emis mesaj Ro Alert
Gandul
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
„Cadoul” de ziua lui Grindeanu făcut de opoziție: moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan și de „progresiștii” USR
Libertatea
Horoscop de Sfântul Nicolae. Ce aduce ziua de 6 decembrie pentru fiecare zodie în parte
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor