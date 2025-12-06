Bărbat cercetat după ce a împușcat un câine și i-a ascuns cadavrul

IPJ Hunedoara anunță că vineri polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat care se plimba cu câinele său într-o zonă împădurită din apropierea comunei Ghelari. Bărbatul a reclamat faptul că animalul de companie i-ar fi fost împușcat de o altă persoană aflată în zonă.

Polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 46 de ani, deținător legal de armă de vânătoare. Arma cu care ar fi fost împușcat câinele a fost ridicată de la domiciliul acestuia pentru continuarea verificărilor.

În urma cercetării la fața locului, polițiștii au găsit și cadavrul câinelui, despre care s-a stabilit că fusese mutat ulterior de suspect, cu scopul de a-l ascunde. Animalul a fost transportat la DSVSA Hunedoara pentru efectuarea unei expertize menite să stabilească oficial cauza morții.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru uz de armă fără drept, precum și pentru uciderea animalelor.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului.