Un câine ucis și altul în agonie, lăsați în fața curții unui bărbat din Segarcea

Un bărbat, de 58 de ani, din orașul Segarcea i-a anunțat sâmbătă pe polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj că, în fața imobilului său, din comuna Ostroveni, se află doi câini fără stăpân, care nu prezintă o stare bună.

Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că un câine este mort, iar celălalt este în stare de agonie.

Cadavrul exemplarului canin a fost ridicat pentru a fi examinat și aflată cauza decesului, iar pentru cel de-al doilea câine a fost emis ordin de plasare în adăpost, fiind încredințat Asociației pentru Protecția Animalelor Măriuța, din comuna Desa, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de uciderea și rănirea cu intenție, fără drept a animalelor și rănirea cu intenție a animalelor, cercetările fiind continuate, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsuri legale.