Un câine ucis și altul în agonie, lăsați în fața curții unui bărbat din Segarcea

Un câine a fost omorât și altul bătut cu sălbăticie, apoi animalele au fost lăsate în fața curții unui bărbat din Segarcea, județul Dolj. Polițiștii fac anchetă în acest caz.
Laura Buciu
23 nov. 2025, 10:40, Social

Un bărbat, de 58 de ani, din orașul Segarcea i-a anunțat sâmbătă pe polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj că, în fața imobilului său, din comuna Ostroveni, se află doi câini fără stăpân, care nu prezintă o stare bună.

Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că un câine este mort, iar celălalt este în stare de agonie.

Cadavrul exemplarului canin a fost ridicat pentru a fi examinat și aflată cauza decesului, iar pentru cel de-al doilea câine a fost emis ordin de plasare în adăpost, fiind încredințat Asociației pentru Protecția Animalelor Măriuța, din comuna Desa, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de uciderea și rănirea cu intenție, fără drept a animalelor și rănirea cu intenție a animalelor, cercetările fiind continuate, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsuri legale.

 