Peste 1,1 miliarde lei din PNRR pentru 1.200 de ambulanțe noi pentru SMURD și SAJ

Statul român cumpără 1.200 de ambulanțe noi, valoarea contractului fiind de peste 1,1 miliarde lei, iar beneficiar este Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Laura Buciu
09 ian. 2026, 12:45, Social

În 24 decembrie 2025, Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de investiție, a semnat Contractul de finanțare pentru achiziționarea de ambulanțe noi din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Contractul are o valoare totală de 1.129.717.726,21 lei, din care 933.651.013,40 lei valoarea eligibilă din PNRR și vizează achiziționarea a 1.200 de ambulanțe noi. Investiția este finanțată prin componenta de asistență financiară rambursabilă din cadrul PNRR, având termen de implementare data 31 august 2026. Beneficiar este Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

„Aprobarea recentă a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru România asigură fondurile necesare achiziției a 1.200 de ambulanțe noi, destinate atât echipajelor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene/B-IF. Astfel, Departamentul pentru Situații de Urgență continuă să depună eforturi constante pentru modernizarea și extinderea parcului auto destinat intervențiilor medicale de urgență”, se arată într-un comunicat de presă al IGSU.

În anul 2022 a fost identificată o finanțare pentru achiziția a doar 591 de ambulanțe (470 de tip B și 121 de tip C) prin Programul Dezvoltare Durabilă.Odată cu revizuirea PNRR în 2025, s-a creat oportunitatea de a finanța întreaga investiție printr-un singur program. Astfel, proiectul a fost preluat integral și extins, urmând să fie achiziționate 1.000 de ambulanțe tip B (4×4) și 200 de ambulanțe tip C (4×4), ceea ce va permite înnoirea parcului auto SMURD și SAJ.

Până în prezent, au fost deja livrate 378 de ambulanțe tip B și 96 de ambulanțe tip C destinate atât echipajelor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene/B-IF, potrivit sursei citate.

