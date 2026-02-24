Nicușor Dan, discuție cu Bolojan despre PNRR: România are nevoie de aceste resurse

„Am avut o discuție aplicatǎ cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles. Joi, la Bruxelles, se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război”, susține Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

El arată că România este printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, astfel încât să fie încurajate investiții în zona de sud-est a țării – Moldova, regiunea Dunării și a Mării Negre.

„Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide”, a adăugat Nicușor Dan.

Guvernul a analizat stadiul reformelor și investițiilor din PNRR și a cerut accelerarea implementării până în august 2026. Premierul a avertizat că întârzierile pot duce la sancțiuni politice și administrative, inclusiv revocări din funcție, dacă România pierde fonduri europene.