Anchetă penală împotriva administratorilor barului elvețian în care a avut loc incendiul soldat cu 40 de morți

Cei doi sunt suspectați de omucidere involuntară, vătămare corporală involuntară și provocare involuntară de incendiu, a declarat reporterilor procurorul-șef al regiunii Valais, Beatrice Pilloud, potrivit AP. Ea a spus că ancheta a fost deschisă vineri seară și că aceasta va ajuta la „explorarea tuturor pistelor”.

Peste 100 de alte persoane au fost rănite în incendiul care a izbucnit joi, în jurul orei 1:30, la barul Le Constellation din stațiunea alpină Crans-Montana.

Procesul de identificare a morților și răniților a continuat sâmbătă, ceea ce a dus la o așteptare chinuitoare pentru rude.

Anchetatorii au declarat vineri că, probabil artificiile de pe sticlele de șampanie au aprins incendiul atunci când s-au apropiat prea mult de tavanul barului aglomerat.

Autoritățile plănuiau să verifice dacă materialul de amortizare a sunetului de pe tavan este conform reglementărilor și dacă lumânările sunt permise pentru utilizare în bar. Oficialii au declarat că vor analiza și alte măsuri de siguranță din incintă, inclusiv stingătoare și rute de evacuare.