Bilanțul victimelor în urma incendiului din Elveția. Numărul răniților a crescut la 119

Incendiul devastator din Crans-Montana s-a soldat cu peste 47 de morți.

În cursul zilei de vineri, numărul răniților a crescut la 119, potrivit declarațiilor date de Mathias Reynard, șeful guvernului local din cantonul Valais, citat de Sky News.

Din rândul celor răniți în incendiu, au fost identificate până în prezent 113 persoane, potrivit informațiilor date de șeful Poliției din cantonul Valais.

Au fost stabilite naționalitățile unora dintre ei. Este vorba despre:

71 de elvețieni

14 francezi

11 italieni

4 sârbi

1 bosniac

1 belgian

1 portughez

Acesta a precizat că identificarea victimelor ucise în urma incendiului este în curs. Poliția elvețiană cooperează cu guvernele din Franța, Belgia, Polonia, România, Portugalia, Congo, Serbia, Turcia, și Filipine.

Potrivit declarațiilor date de Pierre-Antoine Lengen, șeful poliției Criminalistice din Valais, medici legiști specializați, stomatologi și ofițeri de poliție încearcă identificarea victimelor.

De asemenea, amprentele digitale, obiectele, dar și hainele acestora, precum și probele ADN sunt examinate.