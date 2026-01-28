Prima pagină » Știri externe » Elveția vrea să majoreze TVA pentru investiții în apărare

Elveția vrea să majoreze TVA pentru investiții în apărare

Guvernul Elveției a anunțat miercuri că vrea să majoreze taxa pe valoarea adăugată (TVA) timp de 10 ani, pentru a finanța creșterea cheltuielilor de apărare.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
29 ian. 2026, 01:46, Economic

Având în vedere deteriorarea situației geopolitice, Consiliul Federal dorește să consolideze substanțial capacitățile de securitate și apărare ale Elveției”, se arată în comunicatul guvernului elvețian, conform Politico.

În acest scop, sunt necesare resurse suplimentare în valoare de aproximativ 31 de miliarde de franci elvețieni”, a transmis Consiliul Federal.

Planul prevede o creștere temporară a TVA cu 0,8 puncte procentuale față de cota actuală de 8,1%, pentru o perioadă de 10 ani, începând din 2028. Banii în plus ar urma să meargă într-un fond de înzestrare.

Măsura însă necesită o modificare a Constituției, iar în primăvară va începe o consultare publică.

Elveția își revizuiește politica de apărare după invazia Rusiei asupra Ucrainei. Autoritățile urmăresc o cooperare militară mai strânsă cu țările europene și accelerează reînarmarea, dar subliniază că nu intenționează să adere la NATO.

În prezent, Elveția alocă aproximativ 0,7% din PIB pentru apărare, mult sub media europeană. Consiliul Federal spune că ținta de 1% până în 2032 nu mai este realistă.

„Din cauza economiilor făcute în ultimele decenii, forțele armate sunt, de asemenea, insuficient echipate”, se mai arată în comunicat.

Prioritățile pentru programul de înarmare al țării includ sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă și medie, securitate cibernetică și capacități electromagnetice.

