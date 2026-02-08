Altarul improvizat pentru victimele tragediei din Elveția a fost cuprins de flăcări

Focul a fost stins rapid și nimeni nu a fost rănit, au anunțat autoritățile locale. Potrivit poliției din cantonul Valais, citată de SWI swissinfo, flăcările au izbucnit cu puțin înainte de ora 6.00, la spațiul improvizat de pe Rue Centrale, o stradă din apropierea barului Le Constellation. Acesta fusese ridicat în memoria celor 41 de oameni care și-au pierdut viața în incendiul din 1 ianuarie.

Peste 100 de persoane au fost rănite atunci, majoritatea tineri și adolescenți aflați în local în noaptea de Revelion.

Lumânările, principala cauză a incendiului

Memorialul fusese amenajat în apropierea locului tragediei și era plin de flori, lumânări și mesaje de condoleanțe lăsate de familie, prieteni și localnici.

„Datorită intervenției rapide a echipelor de urgență, incendiul a fost ținut sub control”, au transmis polițiștii. Mai multe obiecte comemorative au fost distruse de flăcări, însă cartea mare de condoleanțe, în care oamenii au scris mesaje în ultimele cinci săptămâni, a fost salvată.

Primele concluzii ale anchetei arată că focul ar fi pornit de la lumânările aprinse pe o masă în centrul locului de comemorare. „Implicarea unei terțe persoane poate fi exclusă”, au mai spus reprezentanții poliției, care au deschis totuși o investigație pentru a stabili exact circumstanțele.

„Un loc de comemorare sigur”

Vestea incendiului a stârnit reacții în rândul familiilor victimelor, tragedia din noaptea de Revelion fiind încă în anchetă. „Ce să mai spun? Este responsabilitatea municipalității să asigure un loc de comemorare sigur”, a scris pe Facebook mama unui adolescent de 16 ani care și-a pierdut viața în incendiu.

Patronii și oficiali locali, investigați

Anchetatorii cred că incendiul din 1 ianuarie ar fi pornit de la artificiile puse pe sticlele de șampanie, folosite în club pentru efect festiv. Acestea au fost ridicate prea aproape de tavan, iar scânteile au aprins materialele inflamabile.

Cei doi coproprietari ai localului sunt cercetați pentru omor și vătămare corporală din culpă, precum și pentru incendiere din neglijență. În același dosar sunt investigați și șeful serviciului de siguranță publică din Crans-Montana, dar și un fost responsabil pentru prevenirea incendiilor, după ce s-a descoperit că barul nu mai fusese supus inspecțiilor anuale obligatorii din 2019.