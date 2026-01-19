Țările unde muncitorii au cel mai mare nivel de experiență internațională. Beneficiile muncii peste hotare

În piața unică europeană, 17% dintre persoanele care caută un loc de muncă au experiență profesională internațională, adică au mai lucrat în străinătate. Oportunitatea de a munci în străinătate contribuie la formarea profesională. Persoanele care aleg să muncească în străinătate își clădesc cariere și dezvoltă noi abilități, pe care nu le-ar fi putut învăța în țara de origine, potrivit Euronews.

Datorită pieței unice a muncii în Europa, numărul de persoane care au experiență profesională internațională este destul de ridicat. Totuși, care sunt țările din Europa unde muncitorii au cel mai mare nivel de experiență internațională?

Platforma de recrutare Indeed definește „lucrătorii mobili la nivel internațional” ca persoane care au experiență de muncă într-o țară diferită față de cea de origine. În a doua jumătate a anului 2025, 16,7% din muncitorii pe piața unică din Europa au avut experiență internațională în CV. În SUA, spre exemplu, procentul numărului de persoane care au muncit în străinătate a fost de doar 5,1%.

Țările cu unde muncitorii au cel mai mare nivel de experiență internațională

Pe primul loc se află Elveția, acolo unde procentul de persoane care aplică pentru locuri de muncă, având experiență în alte țări este de 51%. Pe al doilea loc se află Irlanda, acolo unde procentul este de 42%.

În Germania, un sfert dintre persoanele care își caută un loc de muncă au mai lucrat deja în străinătate, procentul fiind unul mai ridicat decât în Spania și Marea Britanie.

Experiența profesională în străinătate este mai mare decât media pieței unice Olanda și Franța.

Sneha Puri, analist de politică a imigrării a precizat că nivelul de mobilitate al muncitorilor internaționali poate fi influențat de criterii precum apropierea geografică.

„Apropierea geografică joacă un rol semnificativ în circulația în cadrul pieței unice. Țările situate în apropierea mai multor piețe mari ale forței de muncă tind să înregistreze o mobilitate transfrontalieră mai mare și să faciliteze circulația în cadrul pieței unice”, a declarat experta.

Unele țări europene atrag mai mulți migranți decât altele

Experta a explicat că unele țări europene atrag mai mulți migranți intercontinentali decât altele, fie datorită numărului mai mare de corporații multinaționale, fie datorită numărului mai mare de studenți internaționali.

Datele platformei Indeed arată că cei care își caută de lucru în piața unică Europeană tind să aleagă oportunitățile din afara țărilor de origine, atât din blocul european, cât și din afara blocului european.

Statele Unite și Regatul Unit sunt principalele destinații din afara pieței unice europene pentru căutările de locuri de muncă în străinătate. În 2025, acestea reprezentau 40,5 % și, respectiv, 30,4% din astfel de căutări. Cei mai mulți muncitori care au căutat locuri de muncă atât în State, cât și în Regatul Unit provin din Germania.