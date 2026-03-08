Prima pagină » Știri externe » Elvețienii au decis ca garantarea plăţilor în numerar să fie consacrată în constituția țării

Elvețienii au decis ca garantarea plăţilor în numerar să fie consacrată în constituția țării

Duminică, elvețienii au decis, prin referendum, ca garantarea plăților în numerar să fie consacrată în constituția țării. Rezultatele oficiale au arătat că 73,4% dintre alegători au susținut acest amendament.
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Unsplash
Diana Nunuț
08 mart. 2026, 20:45, Economic

73,4% dintre elvețienii cu drept de vot au susţinut, duminică, o iniţiativă care impune entităţilor statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii totale a acestuia cu monedă virtuală.

Referendumul a avut loc după ce inițiativa Mișcării pentru Libertatea Elveției, de protejare a numerarului, a strâns peste 100.000 de semnături, scrie POLITICO.

Textul aprobat la referendumul care a fost organizat duminică stabileşte că această garanţie va fi înscrisă în Constituţie.

Iniţiativa aprobată astăzi urmează să fie integrată în legislația țării.

Elveția a înregistrat o scădere a plăților în numerar în ultimul deceniu. În 2017, mai mult de șapte din zece plăți la casă erau în numerar. În 2024, numerarul a reprezentat doar 30% din tranzacțiile efectuate în magazine, potrivit datelor Băncii Naționale a Elveției.

Planurile Băncii Centrale Europene de a emite o extensie virtuală a euro au alimentat teoriile conspiraționiste conform cărora guvernele urmăresc să controleze populația prin retragerea completă a numerarului. Acest lucru a determinat executivul UE să propună un proiect de lege care va consolida numerarul fizic în societățile din întreaga uniune.

