Elvețienii au decis ca garantarea plăţilor în numerar să fie consacrată în constituția țării

73,4% dintre elvețienii cu drept de vot au susţinut, duminică, o iniţiativă care impune entităţilor statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii totale a acestuia cu monedă virtuală.

Referendumul a avut loc după ce inițiativa Mișcării pentru Libertatea Elveției, de protejare a numerarului, a strâns peste 100.000 de semnături, scrie POLITICO.

Textul aprobat la referendumul care a fost organizat duminică stabileşte că această garanţie va fi înscrisă în Constituţie.

Iniţiativa aprobată astăzi urmează să fie integrată în legislația țării.

Elveția a înregistrat o scădere a plăților în numerar în ultimul deceniu. În 2017, mai mult de șapte din zece plăți la casă erau în numerar. În 2024, numerarul a reprezentat doar 30% din tranzacțiile efectuate în magazine, potrivit datelor Băncii Naționale a Elveției.

Planurile Băncii Centrale Europene de a emite o extensie virtuală a euro au alimentat teoriile conspiraționiste conform cărora guvernele urmăresc să controleze populația prin retragerea completă a numerarului. Acest lucru a determinat executivul UE să propună un proiect de lege care va consolida numerarul fizic în societățile din întreaga uniune.