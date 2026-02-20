Români în Elveția / Pentru că nu i s-a dat băutură „pe caiet” într-un bar, un român a băgat cuțitul în alt român

Un român de 48 de ani a fost condamnat în Elveția pentru că a înjunghiat un alt bărbat în fața unui bar. Atacatorul era nemulțumit pentru că nu fusese servit pe datorie, așa cum ceruse el.

Incidentul s-a petrecut într-un bar din Niederdorf, unde românul, aflat într-o avansată stare de ebrietate, a cerut să bea „pe caiet”. Dar barmanul a refuzat și i-a cerut altui client, tot român, să-i spună să părăsească barul.

Frustrat, românul a scos briceagul, a deschis lama cuțitului și l-a amenințat pe compatriotul său, pe care a găsit de cuviință să-l provoace la duel.

Victima a avut nevoie de opt zile de spitalizare

Celălalt român a acceptat, însă lupta nu a fost din start egală, pentru că atacatorul avea deja cuțitul deschis cu care a dat și lovitura.

O lovitură puternică, dar nu fatală, care i-au afectat victimei splina și un rinichi.

Viața bărbatului nu a fost pusă în pericol, dar acesta a avut nevoie de opt zile de spitalizare.

Românul a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare pentru tentativă de omor.

În timpul procesului, inculpatul a oferit versiuni contradictorii ale evenimentelor. Acesta a susținut că a fost insultat și lovit din spate și că se afla la câțiva pași distanță când victima a fost rănită. Deși a recunoscut că avea asupra sa un cuțit — pe care îl purta de obicei la chei — a negat că el ar fi autorul atacului, chiar dacă s-a prezentat singur la poliție după incident.

Argumentele procurorilor

Procurorii au respins ipoteza autoapărării și au încadrat fapta ca tentativă de omor.

Ei au subliniat că o lovitură cu cuțitul în partea superioară a corpului implică un risc ridicat de deces, chiar dacă victima a supraviețuit. Ancheta a reținut și faptul că bărbatul ar fi recunoscut în discuții private că el este autorul atacului.

Apărarea, respinsă de instanță

Apărarea a susținut că victima s-ar fi putut răni singură sau că incidentul ar fi fost provocat de alte persoane, însă judecătorii au considerat aceste ipoteze drept simple speculații și au stabilit că inculpatul a atacat direct cu cuțitul.

Arma nu a fost recuperată, întrucât bărbatul ar fi pierdut-o după incident. Instanța a apreciat că afirmația potrivit căreia nu își amintește exact ce s-a întâmplat nu este credibilă.

Condamnat și expulzat

Bărbatul plecase din România în 2002 și lucrase în Olanda, Italia și Elveția. El deținea un permis de ședere de tip B și locuia în Zurich împreună cu partenera sa elvețiană până la arestare.

Instanța a decis condamnarea la cinci ani și jumătate de închisoare și interzicerea intrării în Elveția pentru o perioadă de șapte ani.

Judecătorul a arătat că nu există circumstanțe atenuante și că expulzarea este justificată având în vedere gravitatea faptei.