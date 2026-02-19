Prima pagină » Economic » Un mare lanț de pizza închide șapte locații în România. Motivul: contextul economic dificil și scăderea consumului

Sphera Franchise Group Sphera Franchise Group a anunțat că va închide șapte restaurante Pizza Hut operate prin subsidiara American Restaurant System, în cadrul unui proces de eficientizare a rețelei. Compania spune că unitățile vizate au avut o contribuție negativă la rezultatele financiare, iar eliminarea pierderilor recurente ar urma să susțină profitabilitatea operațională.
Gabriel Negreanu
19 feb. 2026, Economic

Decizia vine pe fondul unui context economic mai dificil, marcat de scumpirea energiei, modificări fiscale și încetinirea consumului, factori care au pus presiune pe costuri și au redus marjele. Într-un raport publicat la Bursa de Valori București Bursa de Valori București, reprezentanții companiei arată că, începând cu iulie 2025, liberalizarea și creșterea prețurilor pe piața de energie, adoptarea de noi măsuri fiscale și majorarea TVA au schimbat semnificativ condițiile de operare.

Deși rezultatele au evoluat favorabil în primele șase luni din 2025, „schimbarea contextului economic a adus presiuni suplimentare asupra costurilor și a redus marjele operaționale”, potrivit documentului. Restaurantele care urmează să fie închise au cumulat o contribuție negativă semnificativă la nivel de EBITDA, iar grupul estimează că cererea va putea fi preluată de celelalte unități din rețea, fără un impact major asupra accesului clienților la produsele și serviciile Pizza Hut Pizza Hut.

Sphera este operatorul în sistem de franciză pentru KFC KFC, Pizza Hut și Taco Bell Taco Bell. În primele nouă luni ale anului trecut, compania a raportat vânzări totale de 1,15 miliarde lei (în creștere cu 0,7%) și un profit net de 42,8 milioane lei (în scădere cu 40%). În raportul trimestrial, compania a pus diminuarea profitului pe seama cheltuielilor de exploatare ridicate (în special salariale), a stagnării vânzărilor în România, a unui comportament mai prudent al consumatorilor și a intensificării concurenței în segmentul restaurantelor cu servire rapidă.

În privința angajaților, grupul afirmă că urmărește ca eficientizarea rețelei să aibă un impact cât mai redus, urmând să ofere opțiuni de relocare în cadrul rețelei Sphera.

La nivel bursier, acțiunile SFG sunt pe minus cu 4,7% în ultimele 12 luni și pe plus cu 4,8% în 2026, la o capitalizare de 1,5 miliarde lei. Printre acționarii companiei se numără Shaletia Ventures Limited Shaletia Ventures Limited (29,5%), Computerland Romania Computerland Romania (20,5%) și Wellkept Group Wellkept Group (17%). Anul trecut, compania a distribuit dividende totale de peste 80 milioane lei.

