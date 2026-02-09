Prima pagină » Life-Inedit » România, locul doi la nivel mondial în ceea ce privește comenzile de pizza

România, locul doi la nivel mondial în ceea ce privește comenzile de pizza

România ocupă locul doi la nivel mondial în ceea ce privește numărul comenzilor de pizza, potrivit datelor unei companii de livrare. Campion absolut în țară este un clujean, care a comandat 396 de pizza pe parcursul anului trecut.
România, locul doi la nivel mondial în ceea ce privește comenzile de pizza
Cosmin Pirv
09 feb. 2026, 11:38, Life-Inedit

De Ziua Internațională a Pizzei, platforma Glovo a publicat date cu privire la consumul de pizza din România.

Conform comenzilor plasate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de pizza, imediat după Spania și urmată de Polonia. Totodată, la nivel regional, România se află pe primul loc în Europa de Sud-Est.

Cea mai aglomerată zi pentru comenzile de pizaa a fost 14 februarie 2025, Ziua Îndrăgostiților, când au fost comandate 18.000 de porții la nivel național.

În ceea ce privește gusturile, românii rămân fideli sortimentelor clasice, topul celor mai comandate tipuri de pizza în 2025 fiind condus de Pizza Diavola, urmată de Pizza Quattro Stagioni, Pizza Margherita, Pizza Capricciosa și Pizza Quattro Formaggi.

Cea mai mare comandă: 2.800 de lei

Titlul de „cel mai mare fan pizza” revine unui utilizator din Cluj-Napoca, care a comandat 396 de pizza pe parcursul anului trecut. De asemenea, anul 2025 a adus și un alt record, cu cea mai scumpă comandă de pizza plasată de un consumator din Arad, în valoare de peste 2.800 de lei.

Cea mai mare cerere pentru pizza a fost înregistrată în luna mai 2025, iar vineri, sâmbătă și duminică sunt zilele cu cel mai ridicat volum de comenzi.

Datele arată că cei mai mulți români preferă să consume pizza la cină, ora 19.00 fiind ora de vârf pentru comenzile de pizza.

Potrivit aceleiași analize, cele mai multe comenzi de pizza sunt livrate în București, Cluj-Napoca, Constanța, Oradea și Iași. De asemenea, 93% dintre comenzile care conțin pizza provin de la restaurante, în timp ce 7% sunt plasate din categoria supermarketuri.

Recomandarea video

Fenomenala diaree de idei prin care două judecătoare au scos-o dintr-un dosar de corupție pe Raluca Moroșanu: „Judecătorul trebuie să fie om, să aibă empatie față de inculpat””
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Obiectul BANAL din bucătărie care îți scoate căldura din casă fără să-ți dai seama. Specialiștii trag un semnal de alarmă
CSID
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Promotor