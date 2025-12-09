Președintele Nicușor Dan, declarații de la Paris: Macron vine în România în 2026. Franța este parte importantă din sistemul de securitate al României

„Vizită oficială în Franța, cu mai multe obiective, evident cea mai importantă întâlnire cu președintele Franței.

Relațiile dintre România și Franța nu sunt relații bilaterale normale, avem o lungă istorie și un viitor așezat. Am vorbit evident de securitate, Franța este parte importantă din sistemul de securitate al României. Am discutat de Marea Neagră, un obiectiv important al României”, a declarat Nicușor Dan.

„L-am invitat pe președintele Macron și a confirmat o vizită în România în cursul anului 2026”, a declarat Nicușor Dan, marți seară, într-o conferință de presă.

Nicușor Dan: Dacă vom mai avea drone, o să vedeți că le dăm jos

Sper să nu mai avem drone, dar dacă vom mai avea avea, o să vedeți că le dăm jos , a spus președintele Nicușor Dan, întrebat dacă România este pregătită să doboare dronele care îi violează spațiul aerian.

Șeful statului a vorbit și despre trupele străine prezente în România și a spus că „putem să transmitem mesajul că pentru a descuraja oricând există o forță europeană puternică care apără România”.

Întrebat despre creșterea prezenței trupelor franceze, președintele a spus: „Am avut un exercițiu militar foarte consistent în urmă cu câteva săptămâni în Transilvania și, cu această ocazie, batalionul multinațional de la Cincu a fost ridicat la nivel de brigadă și acest exercițiu, și am discutat puțin de lucrul ăsta, cu mai multe trupe care au venit din mai multe locuri din Europa, a fost foarte util pentru a vedea niște probleme logistico-birocratice pe care la nivel european trebuie să le rezolvăm. Deci, am avut deja o creștere a prezenței militare în România prin asta și, evident, odată cu toate aceste exerciții crește și interoperabilitatea între forțele armate europene”.

Nicușor Dan, despre Apărare și Economie

„Am vorbit de industria de apărare, de contextul SAFE şi aici, după cum ştiţi, avem deja o investiţie în franceze în industria românească de apărare”, a declarat preşedintele Dan, marţi, după întâlnire.

Despre investiţiile făcute în apărare, Dan a spus: „Ce vreau să transmit este că noi suntem deja la a treia etapă. Am avut o etapă în care cumpăram şi nu ceream nimic, după care am avut o etapă în care cumpăram şi puneam condiţia ca lucrurile să se întâmple în România, o parte din producţie să se întâmple în România, dar imediat ce respectiva comandă se termina, investiţia din România nu mai era actuală”.

Şeful statului a explicat ce schimbări ar putea aduce programul SAFE, anume investiţiile făcute pentru producţia de apărare să nu mai fie temporare, ci permanente: „Crem ca investiţiile pe care programul SAFE le aduce în industria noastră de apărare să se transforme în nişte investiţii permanente, care nu doar să reuşească să satisfacă comenzile armatei române şi chiar să fie un companii care în aceeaşi perioadă să exporte şi în altă parte şi să fie viabile şi după ce comanda pe care România o face se întrerupe”.

Cu aceasta ocazie, preşedintele a şi felicitat echipele care au lucrat la structura programului SAFE.

„Am vorbit despre economie, de investițiile franceze în România, iar președintele Macron a subliniat faptul că, în imensa majoritate, investițiile franceze în România sunt investiții strategice pe termen lung și nu investiții speculative, cum mai avem”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a precizat că discuțiile au inclus și aspecte punctuale, precum proiectul energetic de la Tarnița: „Am vorbit de chestiuni concrete, cum e investiția de la Tarnița, pe care o companie franceză vrea să o facă în zona de energie.”

În privința situației regionale, șeful statului a afirmat că există o convergență totală de poziții cu Parisul: „Am vorbit de Republica Moldova și am constatat că pozițiile noastre sunt aliniate pe chestiunea asta”, a spus el.

Discuțiile au vizat și agenda Consiliului European de săptămâna viitoare. „Știți că avem un Consiliu European cu mai multe teme: bugetul multianual, sprijinul pentru Ucraina și toate celelalte, și ne-am împărtășit experiența în ceea ce privește războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare, care este o provocare pentru noi toți, și în care am agreat că putem să învățăm unii de la ceilalți”, a declarat președintele.

În aceeași zi, șeful statului s-a întâlnit și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo: „I-am mulțumit pentru colaborarea foarte bună pe care o are cu comunitatea românească de aici, la care doamna ambasadoare contribuie.”