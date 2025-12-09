Nicușor Dan, despre Europa, SUA și strategia lui Trump: „Europa și Statele Unite vor rămâne în același bloc de valori”

„În discuțiile cu președintele Macron, când am menționat agenda europeană, ne-am referit la mai multe problematici europene, inclusiv relația cu Statele Unite, modul în care Europa se raportează la războiul din Ucraina și toate celelalte teme asociate.

Dar, legat de întrebarea dumneavoastră, cred că această strategie de apărare aduce o diferențiere pe două planuri. Primul ține de securitate și, aici, nu cred că există surprize. De multă vreme, încă din primul mandat, președintele Trump spune că interesul Statelor Unite se îndreaptă către zona Pacificului și mai puțin către Europa și că noi trebuie să echilibrăm contribuția financiară la securitatea europeană. Deci nu este ceva neașteptat.

Al doilea plan ține, din nou fără surprize, de chestiunea ideologică, foarte importantă pentru actuala administrație americană, care constată o diferență de abordare ideologică între Statele Unite și Europa.

Întrebarea reală este ce face Europa. Cred că răspunsul Europei este, pe de o parte, o mobilizare pentru a-și asigura securitatea prin toate programele despre care vorbim. Pe plan ideologic, desigur, există o dezbatere internă în fiecare stat în parte.

Mai important, dincolo de lansarea Strategiei Naționale de Apărare și de aceste declarații, eu cred că există interese comune solide pentru ca legătura transatlantică să continue. Avem numeroase interese și valori care ne unesc și, fără îndoială, după eventuale ajustări, economice, tarifare sau de altă natură, Europa și Statele Unite vor rămâne în același bloc de valori.”