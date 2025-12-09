Nicușor Dan: Dacă vom mai avea drone, o să vedeți că le dăm jos

Șeful statului a vorbit despre trupele străine prezente în România și a spus că „putem să transmitem mesajul că pentru a descuraja oricând există o forță europeană puternică care apără România”.

Întrebat despre creșterea prezenței trupelor franceze, președintele a spus: „Am avut un exercițiu militar foarte consistent în urmă cu câteva săptămâni în Transilvania și, cu această ocazie, batalionul multinațional de la Cincu a fost ridicat la nivel de brigadă și acest exercițiu, și am discutat puțin de lucrul ăsta, cu mai multe trupe care au venit din mai multe locuri din Europa, a fost foarte util pentru a vedea niște probleme logistico-birocratice pe care la nivel european trebuie să le rezolvăm. Deci, am avut deja o creștere a prezenței militare în România prin asta și, evident, odată cu toate aceste exerciții crește și interoperabilitatea între forțele armate europene”.

De asemenea, Nicușor Dan a fost întrebat dacă este pregătită România să doboare dronele care îi violează spațiul aerian.

„Pentru că noi am avut mult timp pace, toate pregătirile militare pe care le-am făcut și modul de echipare al armatei noastre s-au făcut într-un mod clasic. O dată cu războiul din Ucraina au apărut schimbări tehnologice dezvoltate la fața locului și fiecare dintre noi trebuie să ne adaptăm la asta.

Și suntem într-un proces de adaptare. Deci, acum suntem mai bine decât acum o lună și peste trei luni vom fi mai bine decât suntem azi. În primul rând sper să se încheie repede războiul ăsta. Dacă nu se încheie, sper să nu mai avem drone. Și dacă vom avea drone, o să vedeți că le dăm joi”, a spus Nicușor Dan.