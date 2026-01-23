Gândac de bucătărie într-o pizza dintr-un restaurant din Amsterdam

Seara de luni a două prietene care deciseseră să iasă în oraș s-a terminat într-un dezgust masiv, după ce una dintre ele a găsit un gândac în pizza ei, relatează presa olandeză.

Totul s-a întâmplat la L’Antica Pizzeria da Michele din Amsterdam, un loc aparent drăguț și primitor.

Luna a spus că a fost foarte atrasă de cum arăta pizzeria și că i-a plăcut foarte tare și cum arătau cele doua pizza comandate.

„O, Doamne, un gândac de bucătărie!”

„Când să iau ultima îmbucătură, am văzut o bucată de salam ciudată. Avea picioarele ieșite în afară și părea că înăuntrul lui era un gândac de bucătărie. M-am uitat mai bine și am văzut: o, Doamne, e un gândac de bucătărie!”

Cele două prietene au chemat chelnerul, care a dus farfuria la bucătărie. Câteva minute mai târziu, bucătarul însuși a ieșit să-și ceară scuze.

Luna le-a spus ziariștilor olandezi că restaurantul a suportat nota de plată a celor două.

„Am plecat cât am putut de repede”

„Până să ieșim din restaurant, ne-am gândit dacă să le spunem și celorlalți clienți, dar am ales să n-o facem. Am plecat cât am putut de repede”.

Restaurantul a confirmat incidentul: „Am discutat imediat situația și ne-am cerut scuze. Restaurantul funcționează conform unor protocoale stricte de igienă și siguranță alimentară”, au declarat reprezentanții pizzeriei, care au dat asigurări că și-au revizuit procedurile și nu au identificat alte probleme.

Cu toate acestea, ne-am înăsprit controalele interne pentru a minimiza și mai mult riscul.”

Excremente de șobolan unde se face aluatul de pizza

Cu toate asigurările restaurantului, acesta nu e la prima abatere de acest gen.

Presa olandeză relatează un incident de anul trecut când Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum din Olanda a găsit excremente de șoarece în camera în care restaurantul âși prepară aluatul de pizza.

Inspecția Muncii a aplicat trei amenzi de 25.000 de euro pentru încălcări ale legii privind programul de lucru, a Legii privind ocuparea forței de muncă pentru străini și a Legii privind salariul minim și indemnizația minimă de concediu.