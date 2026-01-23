Prima pagină » Life-Inedit » Gândac de bucătărie într-o pizza dintr-un restaurant din Amsterdam

Gândac de bucătărie într-o pizza dintr-un restaurant din Amsterdam

O seară de neuitat pentru două prietene din Olanda care au ieșit la o pizza într-un restaurant din Amsterdam. „De neuitat” la modul propriu, pentru că așa ceva nu se uită niciodată: un gândac în pizza pe care o termini de mâncat - asta da experiență de neuitat!
Gândac de bucătărie într-o pizza dintr-un restaurant din Amsterdam
Fotografie privată
Luiza Moldovan
23 ian. 2026, 12:14, Life-Inedit

Seara de luni a două prietene care deciseseră să iasă în oraș s-a terminat într-un dezgust masiv, după ce una dintre ele a găsit un gândac în pizza ei, relatează presa olandeză.

Totul s-a întâmplat la L’Antica Pizzeria da Michele din Amsterdam, un loc aparent drăguț și primitor.

Luna a spus că a fost foarte atrasă de cum arăta pizzeria și că i-a plăcut foarte tare și cum arătau cele doua pizza comandate.

„O, Doamne, un gândac de bucătărie!”

„Când să iau ultima îmbucătură, am văzut o bucată de salam ciudată. Avea picioarele ieșite în afară și părea că înăuntrul lui era un gândac de bucătărie. M-am uitat mai bine și am văzut: o, Doamne, e un gândac de bucătărie!”

Cele două prietene au chemat chelnerul, care a dus farfuria la bucătărie. Câteva minute mai târziu, bucătarul însuși a ieșit să-și ceară scuze.

Luna le-a spus ziariștilor olandezi că restaurantul a suportat nota de plată a celor două.

„Am plecat cât am putut de repede”

„Până să ieșim din restaurant, ne-am gândit dacă să le spunem și celorlalți clienți, dar am ales să n-o facem. Am plecat cât am putut de repede”.

Restaurantul a confirmat incidentul: „Am discutat imediat situația și ne-am cerut scuze. Restaurantul funcționează conform unor protocoale stricte de igienă și siguranță alimentară”, au declarat reprezentanții pizzeriei, care au dat asigurări că și-au revizuit procedurile și nu au identificat alte probleme.

Cu toate acestea, ne-am înăsprit controalele interne pentru a minimiza și mai mult riscul.”

Excremente de șobolan unde se face aluatul de pizza

Cu toate asigurările restaurantului, acesta nu e la prima abatere de acest gen.

Presa olandeză relatează un incident de anul trecut când Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum din Olanda a găsit excremente de șoarece în camera în care restaurantul âși prepară aluatul de pizza.

Inspecția Muncii a aplicat trei amenzi de 25.000 de euro pentru încălcări ale legii privind programul de lucru, a Legii privind ocuparea forței de muncă pentru străini și a Legii privind salariul minim și indemnizația minimă de concediu.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Economist: Nu știu cât e de legal/Statul va vinde datoriile direct la firmele de recuperare
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
Libertatea
Zodia care suferă de burnout în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
CSID
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor