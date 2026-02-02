Kennedy Center se va închide timp de doi ani. Anunțul făcut de Trump, pe fondul boicotului artiștilor

Anunțul a fost făcut de președinte pe rețelele sociale, la scurt timp după premiera documentarului „Melania”, dedicat primei doamne, găzduită chiar de Kennedy Center. Trump a susținut că închiderea este necesară pentru a transforma clădirea într-un „bastion mondial al artelor, muzicii și divertismentului”, invocând probleme structurale și financiare vechi, fără a prezenta dovezi concrete, mai scrie AP.

Lucrările ar urma să înceapă pe 4 iulie 2026. Atunci centrul își va închide porțile, sub rezerva aprobării consiliului de administrație, controlat majoritar de aliați ai președintelui. Trump este, în prezent, președintele boardului de conducere.

Reacții critice și acuzații de politizare a culturii

Decizia a stârnit reacții puternice în rândul comunității artistice. Compozitorul Philip Glass și-a retras recent Simfonia nr. 15 „Lincoln”, argumentând că valorile actualei conduceri sunt „în conflict direct” cu mesajul operei sale. De asemenea, Washington National Opera a anunțat mutarea spectacolelor în alte locații.

Critici au venit și din partea familiei Kennedy. Maria Shriver a sugerat ironic că închiderea ar fi o tentativă de a deturna atenția de la valul de anulări de spectacole. El a mai acuzat administrația că transformă centrul într-un proiect personalizat politic.

Dispute politice și posibile consecințe legale

Controversa este amplificată de faptul că administrația Trump a adăugat numele președintelui pe fațada instituției. Acest gest a fost aspru criticat și contestat, atât către de către congresmeni cât și de membri ai familiei Kennedy. Deputata democrată Joyce Beatty a intentat un proces, susținând că doar Congresul are autoritatea de a redenumi oficial Kennedy Center.

„Renovarea clădirii nu va reda independența artistică a instituției”, a avertizat Beatty, subliniind că problema reală este pierderea autonomiei culturale. În timp ce administrația insistă că închiderea va fi „temporară”, opoziția avertizează că impactul asupra vieții culturale americane ar putea fi de durată.

Închiderea Kennedy Center marchează un nou episod controversat în remodelarea simbolurilor culturale ale Washingtonului de către administrația Trump, într-un moment în care scena artistică americană se confruntă cu una dintre cele mai tensionate perioade din ultimele decenii.