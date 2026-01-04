Cel mai important centru cultural din SUA continuă să fie boicotat de artiști

Seria anulărilor de spectacole de la Centrul Kennedy – una dintre cele mai importante instituţii culturale din Statele Unite – se extinde, după ce alți artiști au decis să se retragă din programul centrului.

Situat în Washington D.C., Centrul Kennedy a fost înființat ca memorial dedicat președintelui John F. Kennedy. El a fost redenumit recent, decizia fiind luată de un consiliu de conducere dominat de apropiați ai lui Donald Trump. Noua denumire este „Centrul Memorial pentru Artele Spectacolului Donald J. Trump și John F. Kennedy”. Schimbarea a stârnit critici şi îngrijorări că centrul îşi pierde astfel caracterul apolitic şi misiunea de a promova expresia artistică liberă.

Un alt artist refuză să urce pe scena Centrului Kennedy

Ca urmare, compozitorul american Stephen Schwartz, cunoscut pentru muzicalul de succes Wicked, a anunțat că nu va mai participa la un eveniment programat în luna mai la Kennedy Center. Potrivit BBC, el și-a motivat decizia spunând că instituția „nu mai reprezintă un spațiu apolitic pentru expresia artistică liberă”.

„Nu mai există nicio cale prin care aş păşi acolo acum”, a declarat Schwartz, după ce și-a retras sprijinul pentru gala Washington National Opera, programată în luna mai la Kennedy Center.

Au renunțat la spectacole

Muzicianul american se alătură în acest fel unui val mai larg de artiști care şi-au anulat spectacolele în semn de protest. Grupul de jazz The Cookers a renunţat la concertele programate de Anul Nou, iar compania de dans Doug Varone and Dancers şi-a retras două reprezentaţii de primăvară, invocând schimbarea de nume a centrului.

De asemenea, cântărețul de jazz Chuck Redd a anulat un concert tradițional de Ajunul Crăciunului.

Conducerea amenință cu procese

Și alți artiști și-au exprimat nemulțumirea, iar unii parlamentari și specialiști în drept din Statele Unite susțin că numele adăugat, cel al lui Trump, contravine statutului legal al centrului, desemnat prin lege memorial al președintelui Kennedy.

Conducerea Centrului Kennedy, inclusiv președintele său, Richard Grenell, a respins însă acuzațiile. Grenell a declarat că artiștii iau decizii motivate politic și a amenințat cu acțiuni în justiție împotriva unora dintre cei care au renunțat la spectacole.