Trump închide centrul de arte Kennedy din Washington pentru reconstrucție

Anunțul lui Trump pe rețelele de socializare vine în urma unui val de anulări ale unor concerte din partea unor artiști, muzicieni și grupuri importante de când președintele a înlăturat conducerea anterioară și și-a adăugat numele pe clădire. Trump nu a menționat în postarea sa anulările recente, potrivit AP.

Propunerea, anunțată la câteva zile după premiera filmului „Melania”, un documentar despre prima doamnă care a fost proiectat la centru, a fost supusă aprobării consiliului de administrație al Centrului Kennedy, din acre fac parte cu aliații lui Trump, aleși cu grijă. Președintele american însuși prezidează consiliul de administrație al centrului.

„Această decizie importantă, bazată pe contribuțiile multor experți extrem de respectați, va transforma un Centru obosit, defect și dărăpănat, aflat într-o stare proastă, atât financiar, cât și structural, timp de mulți ani, într-un bastion de talie mondială al artelor, muzicii și divertismentului”, a scris Trump în postarea sa.

Nici Trump, nici președintele Centrului Kennedy, Ric Grenell, un aliat al lui Trump, nu au furnizat dovezi care să le susțină afirmațiile despre degradarea clădirii, iar în octombrie anul trecut, Trump promisese că centrul va rămâne deschis pe durata renovărilor. În anunțul de duminică, Trump a declarat că centrul se va închide pe 4 iulie, când a spus că va începe construcția.

Decizia lui Trump provoacă reacții negative

Decizia bruscă de a închide și reconstrui Centrul Kennedy provoacă reacții negative, deoarece Trump perturbă popularul loc, care a început ca un centru cultural național, dar a fost redenumit de Congres drept „memorial viu” al președintelui John F. Kennedy în 1964, în urma morții președintelui ucis. Deschis în 1971, acesta este deschis tot anul ca o vitrină publică pentru arte, inclusiv pentru Orchestra Simfonică Națională.

De când Trump s-a întors la Casa Albă, Centrul Kennedy este unul dintre numeroasele repere din Washington pe care a încercat să le renoveze în al doilea mandat. A demolat Aripa de Est a Casei Albe și a lansat un proiect masiv de sală de bal în valoare de 400 de milioane de dolari, urmărește activ construirea unui arc de triumf de cealaltă parte a Podului Arlington față de Memorialul Lincoln și are planuri pentru Aeroportul Internațional Washington Dulles .

Mai multe trupe de arte performative de renume s-au retras de la concertele de la Centrul Kennedy, cel mai recent fiind compozitorul Philip Glass, care a anunțat decizia sa de a-și retrage Simfonia nr. 15 „Lincoln”, deoarece a spus că valorile centrului de astăzi sunt în „conflict direct” cu mesajul piesei.