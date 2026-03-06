Prima pagină » Diverse » Ucraina acuză Ungaria de „terorism de stat”, după ce șapte angajați ai unei bănci de stat au fost reținuți

Ucraina acuză Ungaria de „terorism de stat”, după ce șapte angajați ai unei bănci de stat au fost reținuți

Noi tensiuni între Ucraina și Ungaria s-au iscat după ce Budapesta a reținut șapte angajați ai băncii de stat Oschadbank și două vehicule care transportau numerar și aur între Austria și Ucraina. Ministrul ucrainean de Externe a acuzat Ungaria de „terorism de stat și extorsiune”.
Radu Mocanu
06 mart. 2026, 10:02, Diverse

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a anunțat că șapte cetățeni ucraineni, angajați ai băncii de stat Oschadbank, au fost reținuți de autoritățile ungare în timp ce transportau bani între Austria și Ucraina. 

Ministrul ucrainean a anunțat că motivele reținerii sunt încă neclare, iar autoritățile nu pot intra în contact cu angajații. 

„Vorbim despre luarea de ostatici și furtul de bani de către Ungaria. Dacă aceasta este „forța” anunțată astăzi de domnul Orban, atunci aceasta este o forță a unei bande criminale. Este vorba de terorism de stat și extorcare”, a transmis Sybiha într-un mesaj publicat pe X, citat de KyivPost. 

Banca ucraineană Oschadbank a confirmat incidentul vineri dimineață, precizând că cele două vehicule ale serviciului de colectare transportau aproximativ 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. 

Potrivit instituției, transportul era realizat în conformitate cu procedurile internaționale și cu regulile europene privind transportul de valori. 

Tensiunile dintre Budapesta și Kiev au crescut în ultimele săptămâni, în principal din cauza opririi tranzitului de petrol prin conducta Drujba. Ucraina susține că fluxul a fost oprit din cauza unei avarii provocate de un atac rusesc, însă Ungaria susține că tranzitul este oprit dintr-o decizie politică de la Kiev. 

Autoritățile maghiare au reacționat prin blocarea celui de-al douăzecilea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei și oprirea împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei.

Cu privire la deciziile guvernului Orban, președintele Zelenski a spus: „Sperăm că nicio persoană din Uniunea Europeană nu va bloca împrumutul sau prima tranșă din cele 90 de miliarde de euro. Altfel, vom da adresa acestei persoane Forțelor Armate, oamenilor noștri. Să-l sune și să vorbească cu el în limba lor”. 

