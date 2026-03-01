Prima pagină » Știri externe » Scandalul Epstein ridică întrebări incomode în sistemul bancar

Scandalul Epstein ridică întrebări incomode în sistemul bancar

Deși a trecut mai mult de o lună de când Departamentul de Justiție al SUA a publicat 3 milioane de pagini suplimentare de documente referitoare la ancheta sa asupra infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, repercusiunile continuă să crească.
Alexandra-Valentina Dumitru
01 mart. 2026, 16:51, Știri externe

Dosarele arată că unele dintre cele mai puternice personalități ale lumii, precum Donald Trump, Elon Musk, Andrew Mountbatten-Windsor și Bill Gates, aveau legături extrem de strânse cu infractorul sexual condamnat, potrivit The Banker.

Dar documentele relevă și modul în care băncile par să fi pus profitul pe primul plan în relațiile lor cu finanțatorul discreditat.

Pentru ultimul articol de pe coperta revistei The Banker, au fost analizate dosarele pentru a dezvălui cât de bine integrat era Epstein în lumea bancară și a apărut întrebarea: ce lecții pot învăța creditorii din acest scandal?

Potrivit lui David Gibson-Moore, un consilier strategic cu zeci de ani de experiență în domeniul bancar de investiții, creditorii trebuie să-și pună următoarele întrebări pentru a evita repetarea acțiunilor lor:

„Funcția de supraveghere a riscurilor din cadrul băncii are autoritatea de a trece peste considerentele comerciale? Cine are autoritatea clară de a încheia o relație? Canalele de escaladare sunt protejate și independente? Consiliul de administrație primește rapoarte nefiltrate cu privire la expunerea reputațională? Și există măsuri de protecție a denunțătorilor?”

Până când aceste întrebări nu vor fi puse și nu se vor face schimbări dacă răspunsurile sunt insuficiente, atunci, din păcate, consensul este că un alt scandal Epstein este iminent.

