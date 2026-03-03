(VIDEO) Poliția israeliană reține echipa de filmare a CNN TÜRK, în timpul transmisiunii în direct. Ce s-a întâmplat

Israelienii spun că „ofițerii au fost chemați la fața locului după ce au apărut rapoarte conform cărora cele două persoane erau echipate cu camere de filmat și ar fi transmis în direct către o instituție media străină.

Conform rapoartelor poliției, ofițerii au oprit transmisia și au început să-i interogheze pe suspecți, care s-au identificat drept jurnaliști și au prezentat acreditări de presă expirate.

De fapt, echipa de filmare aparținea postului CNN TÜRK, care a și anunțat pe post și pe rețelele de socializare incidentul.

Reporterul CNN TÜRK, Emrah Çakmak, și cameramanul Halil Kahraman relatau despre ultima situație din Tel Aviv când un ofițer de securitate israelian s-a apropiat brusc de ei și a încercat să acopere camera cu mâna. Apoi, reporterul a ieșit din cadru, iar transmisiunea în direct a fost întreruptă.

Echipa CNN TÜRK, a cărei transmisiune era supusă cenzurii israeliene, a anunțat apoi că a fost reținută de israelieni.

Directorul de comunicare Burhanettin Duran a anunțat: „Ne confruntăm cu încă un atac din partea Israelului împotriva presei pentru a ascunde adevărul. Am aflat că reporterul CNN TÜRK, Emrah Çakmak, și cameramanul Halil Kahraman au fost reținuți în Israel. Luăm măsurile necesare pentru eliberarea imediată a colegilor noștri jurnaliști și urmărim problema cu sensibilitate.”

Și ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu, din Turcia a reacționat: „Condamnăm cu fermitate detenția ilegală a reporterului CNN Türk, Emrah Çakmak, și a cameramanului Halil Kahraman, în Israel, în timp ce își îndeplineau atribuțiile. Subliniem încă o dată cu fermitate inviolabilitatea libertății presei și a datoriei jurnalistice; monitorizăm îndeaproape procesul prin toate canalele noastre diplomatice pentru a asigura eliberarea imediată a celor doi colegi ai noștri”.

Purtătorul de cuvânt al partidului AK, Ömer Çelik, a reacționat și el, spunând: „Reținerea reporterului CNN TÜRK, Emrah Çakmak, și a cameramanului Halil Kahraman de către forțele israeliene este un atac la adresa libertății presei. Această reținere este inacceptabilă. Jurnaliștii trebuie eliberați imediat. Urmărim îndeaproape problema.”