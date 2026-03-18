Retailer din România, specializat în construcții, continuă garanția extinsă pe 5 ani la uneltele electrice din gamă proprie

Retailerul specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit Leroy Merlin anunță continuarea garanției extinse de 5 ani pentru uneltele din gama proprie Dexter. Aceasta include atât unelte electrice, cât și unelte de mână, instrumente de măsurare și echipamente de protecție, pentru utilizatori ocazionali și proiecte mai complexe.

Produsele electrice din gamă includ pistoale de vopsit, polizoare, ciocane rotopercutoare și fierăstraie circulare, precum și șurubelnițe cu acumulator. Acestea sunt concepute să fie compatibile cu procesele de lucru obișnuite și respectă standardele de mediu, iar accesoriile necesare sunt disponibile pentru fiecare categorie.

Gama Dexter a fost dezvoltată pe baza testelor în condiții reale de utilizare, pentru a evalua durabilitatea, ușurința în folosire și funcționalitatea produselor.

Produsele pot fi achiziționate atât în magazinele fizice ale retailerului, cât și online, cu opțiuni de Rezervă și Ridică, Comandă Online sau Comandă Telefonică.

În România, retailerul francez este prezent cu 25 de magazine în 16 orașe, inclusiv București, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Pitești, Brașov, Constanța, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Bacău, Iași, Timișoara, Oradea, Târgoviște și Arad, și are aproximativ 3.500 de angajați.