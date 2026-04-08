Șase activiști antirăzboi condamnați la pedepse grele cu închisoare în Rusia

Un tribunal din Sankt Petersburg a condamnat miercuri șase activiști ruși antirăzboi din mișcarea de tineret pro-democrație Vesna la pedepse cu închisoarea cuprinse între 6 și 12 ani, a relatat un jurnalist AFP prezent la audiere.
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
08 apr. 2026, 14:21, Diverse

Cu vârste cuprinse între 24 și 30 de ani, Anna Arkhipova, Vassili Neoustroïev, Ian Ksenjepolski, Evguéni Zateïev, Pavel Sinelnikov și Valentin Khorochenine au fost vizați de diverse acuzații, inclusiv cele de „participare la o organizație extremistă”, „apeluri publice împotriva securității statului” și răspândirea de „informații false” despre forțele armate ruse, potrivit Le Figaro.

De la atacul la scară largă asupra Ucrainei din  februarie 2022, autoritățile ruse au reprimat toate criticile la adresa conflictului și au condamnat deja sute de persoane care au denunțat războiul la pedepse grele cu închisoarea.

