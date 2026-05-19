Grupul Eturia a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 37 milioane de euro, în creștere cu 8% față de anul precedent, pe fondul avansului operațional pe principalele segmente de activitate, potrivit datelor transmise de companie.
Eturia a raportat afaceri de 37 milioane de euro în 2025, pe fondul creșterii cererii pentru vacanțe complexe
Marius Vale
19 mai 2026, 17:50, Life-Entertaiment
Numărul turiștilor care au călătorit prin Eturia s-a apropiat de 20.000 anul trecut, cu 20% mai mult decât în 2024, iar numărul grupurilor cu însoțitor operate de companie a ajuns la 230, în creștere tot cu 20%. Circuitele de grup cu însoțitor reprezintă în continuare aproximativ jumătate din vacanțele complexe vândute de companie.

Pentru 2026, Eturia anunță că a depășit deja pragul de 6.000 de turiști, în pofida scăderilor generate de războiul din Golf, iar pentru 2027 are confirmate peste 1.000 de rezervări.

În 2025, investițiile în tehnologie au reprezentat aproape 10% din cifra de afaceri, compania vizând dezvoltarea platformei de rezervare online Circuiterra.net by Eturia, integrarea sejureuropa.ro în același ecosistem și inițierea unui proiect de chatbot AI cu funcții de căutare și ofertare.

„2025 a fost un an de consolidare și investiții. Am ales să construim infrastructura pentru următorii ani, nu doar să gestionăm creșterea imediată”, a declarat Sorin Stoica, CEO fondator Eturia.

Compania și-a continuat extinderea internațională prin operațiuni și parteneriate în destinații precum Cuba, Mexic și Asia-Pacific. Eturia operează Eturia DMC Cuba, deține 50% din Danubia Travel Mexic și 7% din acțiunile Vio Travel, DMC online cu prezență în Indonezia, Bali și regiunea Asia-Pacific.

Totodată, grupul anunță că a depășit pragul de 1.000 de hoteluri contractate direct la nivel global și și-a extins parteneriatele cu mai multe board-uri turistice internaționale, printre care Jamaica, Republica Dominicană, Seychelles, Malaezia, Maldive, Cuba, Madeira, Kenya și Ras Al-Khaimah.

Pentru 2026, compania mizează pe investiții în tehnologie, comunicare de brand și dezvoltare de produs, inclusiv circuite premium și luxury, programe tematice de wellbeing și adventure și itinerare în destinații emergente.

După izbucnirea războiului din Golf, în luna martie, Eturia susține că a alocat peste 100.000 de euro pentru repatrierea în siguranță a peste 500 de turiști care aveau escale în aeroporturi afectate.

Eturia este o agenție turoperatoare fondată în 2007 de Sorin Stoica și Daniela Shah, specializată în vacanțe exotice personalizate. Compania afirmă că a creat până în prezent peste 60.000 de vacanțe.

