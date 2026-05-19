Formația Aqua se destramă după 30 de ani de carieră

„După mulți ani incredibili, am decis să închidem capitolul AQUA ca trupă live”, au transmis luni membrii grupului într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Formația, alcătuită din Lene Nystrøm, René Dif și Søren Rasted, nu a oferit detalii privind motivele despărțirii, precizând doar că a venit momentul „să protejeze ceea ce au construit împreună”.

„AQUA a fost o parte uriașă din viețile noastre și am avut șansa să trăim mai mult decât am fi îndrăznit vreodată să visăm”, au mai transmis artiștii, mulțumind fanilor pentru susținerea din ultimele trei decenii.

Formația Aqua a fost fondată în 1989, însă succesul internațional a venit în 1997, odată cu lansarea piesei „Barbie Girl”, care a intrat în top 10 Billboard Hot 100 în Statele Unite și a ocupat primul loc în clasamentele din Marea Britanie timp de patru săptămâni.

În același an, trupa a lansat albumul „Aquarium”, care a inclus și alte hituri precum „Doctor Jones”, „My Oh My” și „Roses Are Red”.

Succesul piesei „Barbie Girl” a fost urmat și de un proces intentat de compania Mattel, producătorul păpușii Barbie, care a susținut că melodia afectează imaginea brandului. Cazul a ajuns până la Curtea Supremă a SUA, însă instanța a decis că piesa este protejată de legislația privind parodia.

Membrii trupei au mai avut o pauză în carieră în perioada 2001 – 2007, însă au mai organizat turnee aniversare, dedicate piesei care i-a consacrat la nivel mondial și concerte în toată lumea.