Șase activiști anti-război din Rusia au fost condamnați la pedepse aspre de detenție

Cei șase activiști au fost condamnați după ce au fost găsiți vinovați pentru o serie de acuzații, printre care „participare la o organizație extremistă”, „apeluri publice împotriva securității statului” și răspândirea de „informații false” despre armata rusă.

Persoanele condamnate, Anna Arkhipova, Vassili Neoustroïev, Ian Ksenjepolski, Evgheni Zateiev, Pavel Sinelnikov și Valentin Khorochenine, cu vârste cuprinse între 24 și 30 de ani, făceau parte din mișcarea de tineret Vesna, cunoscută pentru pozițiile sale pro-democrație și anti-război.

Sentințele au fost pronunțate miercuri de un tribunal din Sankt Petersburg, informează AFP.

De la începutul Războiului din Ucraina, în februarie 2022, autoritățile de la Moscova au intensificat măsurile de reprimare a oricărei forme de opoziție față de conflict. Se estimează că sute de persoane care au criticat efortul de război au fost condamnate la pedepse severe cu închisoarea.