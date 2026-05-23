Prima pagină » Social » Noi alerte la granița României: Atacuri cu drone ale rușilor în Ucraina sesizate din Tulcea

Noi alerte la granița României: Atacuri cu drone ale rușilor în Ucraina sesizate din Tulcea

Sistemul de supraveghere radar românesc a detectat în jurul orei 09.05, în spațiul aerian ucrainean, un grup de ținte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina, la granița României, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN). A fost emis mesaj Ro-Alert.
Noi alerte la granița României: Atacuri cu drone ale rușilor în Ucraina sesizate din Tulcea
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Laura Buciu
23 mai 2026, 10:54, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Rusia a executat, sâmbătă, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, la granița României, în județul Tulcea.

Sistemul de supraveghere radar a detectat în jurul orei 09.05, în spațiul aerian ucrainean, un grup de ținte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina, în proximitatea frontierei naționale a României.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 09.28.

Alerta aeriană a încetat la ora 09.53.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate de drone sau cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian, la granița României.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea.

Recomandarea video

Kovesi declară război total autorităților din Grecia / Parchetul European cere activarea ”armei nucleare” a Bruxelles-ului
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Patrick Andre de Hillerin: „Absurdul și ilegalitatea noii cenzuri. Transparență nu, cenzură da!”
Gandul
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Stațiunea de la malul mării care nu s-a mai construit. Moșierii stăpâni de terenuri în Constanța, înfrânți de primarul vizionar. Cum a luat naștere Mamaia, perla litoralului românesc
Libertatea
În 1999, trupa T-Short lansa hit-ul „Ești ca un înger”, fredonat de îndrăgostiții din toată România. Cum arată acum, în 2026, solista formației și ce a ajuns să facă pentru bani
CSID
Tragedie în lumea automobilismului din SUA. Unul dintre cei mai titrați piloți NASCAR a murit la doar 41 de ani
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia