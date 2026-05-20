Alertă într-o țară NATO din cauza unor drone. Șefii statului, duși în buncăr, transportul public, oprit

Forțele militare lituaniene au detectat mai multe obiecte care păreau a fi drone, potrivit NEXTA.

Obiectele radar se aflau pe teritoriul Belarusului, în apropierea frontierei lituaniene. Autoritățile au trimis în zonă avioane de luptă din misiunea de poliție aeriană NATO.

Președintele și premierul au fost duși în buncăr. Locuitorilor li s-au trimis SMS-uri de urgență, în care li se cerea să păstreze calmul și să se refugieze în locuri sigure, dacă este necesar.

Transportul în comun a fost oprit în Vilnius din cauza unei alerte aeriene. Spațiul aerian de deasupra aeroportului din Vilnius a fost închis.