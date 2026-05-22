Prima pagină » Știri externe » Putin amenință cu represalii după atacul ucrainean asupra unui cămin studențesc

Putin amenință cu represalii după atacul ucrainean asupra unui cămin studențesc

Președintele rus Vladimir Putin a amenințat vineri cu represalii după ce o dronă ucraineană a lovit un cămin studențesc din regiunea ocupată Luhansk.
Putin amenință cu represalii după atacul ucrainean asupra unui cămin studențesc
Galerie Foto 1
Colegiul Starobilsk după atac/sursa foto: X
Maria Miron
22 mai 2026, 20:45, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit autorităților proruse, șase persoane au murit, 39 au fost rănite, iar alte 15 sunt date dispărute.

Liderul de la Kremlin a declarat că atacul asupra Colegiului Starobilsk a fost un „act terorist” și a transmis că a cerut Ministerului rus al Apărării să pregătească „opțiuni pentru represalii”. Putin a insistat că lovitura „nu a fost accidentală”.

86 de studenți se aflau în cămin

Căminul aparținea Universității Pedagogice din Luhansk și adăpostea 86 de studenți în momentul atacului, potrivit presei de stat ruse, citată de The Independent. Clădirea s-a fi prăbușit în urma unui „atac masiv cu drone”, au transmis autoritățile instalate de Moscova în regiune.

Imagini publicate de oficialii proruşi arată o clădire parțial prăbușită și echipe de salvare care caută supraviețuitori printre dărâmături în orașul Starobilsk, aflat sub control rusesc.

Bilanțul victimelor, actualizat

Atacul fusese anunțat anterior cu un bilanț mai redus, de un mort și 35 de răniți, însă autoritățile proruse au actualizat pe parcursul zilei numărul victimelor.

Ucraina nu a comentat până acum incidentul, iar informațiile prezentate de partea rusă nu au putut fi verificate independent.

Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat infrastructura civilă în timpul războiului.

Recomandarea video

Kovesi declară război total autorităților din Grecia / Parchetul European cere activarea ”armei nucleare” a Bruxelles-ului
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Gândul a aflat ce se întâmplă cu lifturile din Ministerul Transporturilor, după incidentul grav de ieri. Sunt anunțate audieri
Gandul
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
CTP a explicat de ce Nicușor Dan amână numirea unui premier, deși au trecut trei săptămâni de la căderea Guvernului Bolojan
Libertatea
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia