Atac cu drone ucrainene asupra unor rezervoare rusești de stocare a petrolului

Tuapse s-a confruntat cu o intensificare a atacurilor în ultimele zile, inclusiv cu lovituri asupra unei rafinării de petrol pe 20 și 16 aprilie, care au provocat incendii ce au durat mai multe zile la această instalație, potrivit The Kyiv Independent.

Rezervoarele de stocare a petrolului lovite de dronele ucrainene sunt situate pe teritoriul unei rafinării de petrol, a raportat canalul independent de știri Telegram Exilenova Plus.

Tuapse este situat la aproximativ 233 de kilometri de Ucraina, pe coasta de sud-est a Crimeii ocupate, și la aproximativ 500 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, lângă orașul Zaporije.

Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul împotriva Ucrainei.

Kievul consideră că instalațiile energetice sunt ținte militare valide, deoarece acestea furnizează combustibil și finanțare pentru mașina de război a Kremlinului.

Duminică, o rafinărie de petrol din orașul rus Iaroslavl și mai multe ținte din teritoriile ocupate de Rusia au fost lovite peste noapte de drone ucrainene, a confirmat Statul Major al Ucrainei.