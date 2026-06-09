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Trei morți în urma unor atacuri rusești în regiunea Harkov, anunță autoritățile ucrainene

Trei persoane au fost ucise în urma unui atac rusesc asupra orașului Chuhuiv din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunțat marți guvernatorul regional Oleh Syniehubov.
Trei morți în urma unor atacuri rusești în regiunea Harkov, anunță autoritățile ucrainene
sursă foto: Oleh Syniehubov
Petre Apostol
09 iun. 2026, 03:13, Știri externe
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Oleh Syniehubov a anunțat că trei persoane au fost ucise în urma unui atac rusesc asupra orașului Chuhuiv din nord-estul Ucrainei, în regiunea Harkov. Mai multe persoane au fost rănite sau au suferit reacții acute de stres în orașul Harkov, unde au fost raportate incendii și pagube materiale.

Potrivit autorităților locale, victimele din Chuhuiv sunt doi bărbați de 70 și 56 de ani și o femeie de 70 de ani. Inițial, au fost raportate mai multe variante privind identitatea victimelor, însă datele au fost ulterior clarificate de administrația regională.

Guvernatorul Syniehubov a mai precizat că doi copii, de 11 și 16 ani, au suferit reacții acute de stres, alături de alți civili răniți sau afectați psihologic în urma exploziilor. Mai multe persoane au fost transportate la spital.

În capitala regională Harkov, situată în apropierea frontierei cu Rusia, șase persoane au fost rănite în urma bombardamentelor, iar mai multe incendii au fost raportate în oraș. De asemenea, o clădire de utilități a fost avariată, a declarat primarul Ihor Terehov.

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