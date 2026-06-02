Ucraina ordonă evacuarea a mii de civili din regiunea Harkov, pe fondul temerilor privind un avans rusesc

Autoritățile locale ucrainene au dispus evacuarea a peste 7.000 de persoane din mai multe localități din regiunea Harkov, pe fondul intensificării atacurilor rusești și al riscului unei avansări a forțelor Moscovei. Măsură vine după ce Zelenski a avertizat cu privire la o posibilă nouă operațiune ofenisvă rusă pornită din Belarus.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 iun. 2026, 18:31, Știri externe
Anunțul evacuării

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Syniehubov, a anunțat marți extinderea zonei de evacuare obligatorie, în contextul agravării situației de pe front, notează AFP

„Având în vedere situația de securitate și bombardamentele sistematice ale inamicului, extindem zona de evacuare obligatorie în direcția Zolociv. Vor fi evacuate 7.157 de persoane, dintre care 1.702 sunt copii și 311 sunt persoane cu mobilitate redusă. Administrația Militară Regională Harkov, împreună cu voluntarii și fondurile de caritate, le asigură persoanelor strămutate intern tot necesarul – de la locuințe temporare, până la asistență medicală, umanitară și juridică”, se arată în mesajul publicat pe Telegram de oficialul ucrainean. 

Măsurile suplimetare de securitate

Evacuare vine după ce serviciul ucrainean de informații, SBU, a anunțat consolidarea măsurilor de securitate în regiunile de nord aflate la granița cu Belarus, unde vor fi efectuate verificări sporite ale persoanelor și controale la domiciliu. 

Instituția a precizat că obiectivul este prevenirea infiltrării unor grupuri ostile și contracararea unor posibile acțiuni de sabotaj, terorism sau spionaj. 

Avertismentul lui Zelenski

Toate aceste măsuri au fost luate după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat în decursul lunii mai că Rusia ar putea lansa un nou atac asupra Ucrainei din Belarus sau ar putea ataca un stat NATO. 

Rusia și-a intensificat activitatea în discuțiile cu Aleksandr Lukașenko. Vor să atragă Belarusul mult mai adânc în război și să lanseze operațiuni ofensive suplimentare tocmai de pe teritoriul belarus, fie împotriva axei Cernihiv-Kiev din Ucraina, fie împotriva uneia dintre țările NATO care se învecinează cu Belarusul” declarat Zelenski pe 15 mai. 

