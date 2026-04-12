Atac cu drone în ziua de Paște în regiunea Harkov din Ucraina: civili răniți

Un atac lansat de forțele rusești a lovit în dimineața zilei de 12 aprilie localitatea Zolochiv, unde două persoane au fost rănite, relatează Kyiv Post.

Incidentul lansat de Rusia a avut loc chiar în ziua de Paște, într-un moment în care ar fi trebuit să fie respectată o pauză temporară a luptelor.

Conform datelor oferite de Poliția Regională din Harkov, atacul a implicat drone și a vizat zone civile. Un bărbat a suferit arsuri, iar o femeie de 63 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după o reacție severă la stres.

Loviturile au provocat și pagube materiale. Acoperișul unui magazin a fost distrus parțial, iar gardul unei locuințe a fost avariat. Echipele de intervenție au rămas în zonă pentru a analiza situația.

Episodul face parte dintr-o serie mai largă de incidente care au avut loc în timpul armistițiului anunțat pentru Paștele ortodox, dintre Ucraina și Rusia.

Deși acordul prevedea o pauză de 32 de ore, începând de sâmbătă după-amiază, autoritățile ucrainene au raportat numeroase încălcări într-un interval scurt.

Până sâmbătă seara, au fost înregistrate 469 de astfel de cazuri, inclusiv 22 de atacuri și peste 150 de bombardamente cu artilerie în primele ore ale așa-numitei „tăceri de sărbătoare”.

Situația a condus la scăderea neîncrederii autorităților de la Kiev față de intențiile Moscovei. Președintele Volodimir Zelenski a transmis anterior că armata ucraineană va reacționa „imediat” și „strict cu aceeași monedă” la orice atac.

În aceeași zi, forțele rusești au lansat mii de drone kamikaze și zeci de atacuri aeriene în mai multe regiuni ale țării.