Germania a stabilit prețul berii la Oktoberfest, cel mai mare festival folcloric din lume

Prețurile băuturilor la Oktoberfest au crescut din 1971 încoace iar 2026 nu face excepție.

Un litru de bere la Oktoberfest va costa până la 15,90 euro anul acesta. Aceasta înseamnă că prețul nu depășește totuși 16 euro, însă vizitatorii vor trebui să plătească în medie cu 2,38% mai mult pe litru decât în ​​2025, conform anunțului făcut marți de capitala bavareză. Intervalul de preț este cuprins între 14,80 și 15,90 euro pe litru, comparativ cu intervalul de preț de anul trecut, între 14,50 și 15,80 euro.

Capitala statului a subliniat că proprietarii de pub-uri își stabilesc singuri prețurile. Orașul verifică corectitudinea prețurilor doar comparându-le cu cele ale restaurantelor și barurilor mari din limitele orașului. Potrivit oficialilor, un litru de bere costă în prezent între 7,70 și 13,40 euro acolo.

Berea Oktoberfest este preparată special pentru Oktoberfest. Are o densitate inițială mai mare și un conținut de alcool mai mare decât alte beri.

Cresc prețurile băuturilor non alcoolice. Cât costă limonada

Prețurile băuturilor nealcoolice cresc din nou la Oktoberfest-ul din acest an. Un litru de apă minerală costă în medie 11,13 euro anul acesta, față de 10,95 euro anul trecut. Spezi (o băutură răcoritoare germană) costă 12,84 euro, iar limonada 12,47 euro. Ediția din acest an a Oktoberfestului se desfășoară în perioada 19 septembrie – 4 octombrie. Peste șase milioane de vizitatori sunt așteptați, încă o dată, la cel mai mare festival folcloric din lume. Anul trecut, au participat 6,7 milioane de oameni, consumând în total aproximativ 6,5 milioane de litri de bere.

Gazdele de la Oktoberfest apără creșterea prețului berii

Asociația proprietarilor de corturi de la Oktoberfest din München susține creșterea prețului berii de la Oktoberfest ca fiind „moderată și în conformitate cu inflația”. Berea festivalului este cu două până la trei procente mai scumpă decât anul trecut, în funcție de cort. „Nu transferăm toate costurile suplimentare către oaspeții noștri”, subliniază purtătorul de cuvânt Peter Inselkammer: „Pentru noi, costul real de achiziționare a berii a crescut cu 6,5 procente”. Prețurile alimentelor vor rămâne, de asemenea, „la nivelul de anul trecut”, asigură co-purtătorul de cuvânt Christian Schottenhamel: „Și asta în ciuda costurilor crescute pentru securitate, amenajare și demontare, precum și pentru propriul nostru personal”. Cei doi purtători de cuvânt au adăugat că doresc „să plătească salarii corecte pentru o muncă bună”.

Consilierul orașului Oktoberfest, dezamăgit

Consilierul local Anja Berger (Verzi) pentru Oktoberfest sperase că creșterile de prețuri vor fi „mai moderate”, așa cum a spus ea: „Am visat chiar și la o înghețare a prețurilor”. Desigur, industria restaurantelor se confruntă cu creșterea prețurilor, dar „TVA-ul la alimente a fost redus; subvenționarea încrucișată ar fi fost de dorit aici”. Este regretabil, a continuat Berger, „că prețurile la băuturile nealcoolice cresc și ele atât de brusc. Un litru de apă pentru sub zece euro ar fi cu siguranță binevenit, dar aproape niciodată nu găsești așa ceva în corturile mari”.

Oktoberfest, cel mai mare festival folcloric (Volksfest ) din lume

Oktoberfest este oficial recunoscut drept cel mai mare festival folcloric ( Volksfest ) din lume. Deși la nivel internațional este cunoscut în primul rând ca cel mai mare festival al berii, în Germania statutul său oficial este de festival popular tradițional (Volksfest ), combinând elemente culturale, parade folclorice și un parc de distracții masiv.

Festivalul se desfășoară anual în München, Bavaria , pe terenul numit Theresienwiese . Atrage în medie aproximativ 6 milioane de oameni în fiecare an, din toate colțurile lumii. Prima ediție a avut loc în anul 1810, fiind inițial o cursă de cai organizată pentru a sărbători nunta prințului moștenitor Ludwig al Bavariei. Evenimentul se remarcă prin purtarea costumelor tradiționale bavareze (Dirndl pentru femei și Lederhosen pentru bărbați), parade de care alegorice, fanfare și muzică folk live.