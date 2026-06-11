Litoralul din Odesa se redeschide pentru turiști

Anunțul a fost făcut joi de guvernatorul regiunii Odesa, Ivan Kiper, care a precizat că decizia a fost luată după mai multe verificări efectuate împreună cu armata ucraineană.

„Primele 13 zone de plajă au fost recunoscute ca fiind conforme cu cerințele de siguranță stabilite”, a transmis oficialul, citat de Interfax-Ukraine.

Arkadia, printre plajele redeschise

Printre locațiile redeschise se numără Arkadia, cea mai cunoscută plajă din Odesa și unul dintre principalele centre de agrement ale orașului, cu numeroase hoteluri, restaurante și cluburi. Au primit undă verde pentru accesul publicului și Zolotîi Bereh („Plaja de Aur”), situată în sudul orașului, Delfin și Chaika, două dintre cele mai frecventate plaje urbane ale Odesei, dar și Kurortnîi, o zonă de litoral folosită în mod tradițional pentru recreere și tratamente balneare.

De asemenea, pe lista aprobată de autorități figurează plaja municipală destinată persoanelor cu dizabilități și plaja incluzivă „Bez Mezh” („Fără limite”), amenajată pentru a fi accesibilă persoanelor cu nevoi speciale.

Dotate cu adăposturi antiaeriene

Potrivit lui Kiper, înainte de redeschidere autoritățile s-au asigurat că plajele dispun de măsurile necesare de siguranță, inclusiv acces la adăposturi și servicii de salvare.

Oficialul a precizat că lista plajelor considerate sigure ar putea fi extinsă după noi controale. „Bucurați-vă de timpul petrecut la plajă, dar rămâneți atenți la alertele aeriene și la recomandările serviciilor de urgență”, a transmis acesta.

Litoralul, afectat de război

Accesul la multe dintre plajele de pe litoralul ucrainean al Mării Negre după invazia rusă din februarie 2022, din cauza riscului reprezentat de atacuri cu rachete, minele marine sau drone.

Primele porțiuni de litoral au fost redeschise în august 2023, după ce zonele respective au fost verificate și deminate. Autoritățile au instalat bariere de protecție împotriva minelor și au asigurat accesul rapid la adăposturi în cazul alertelor aeriene.

Odesa continuă să fie ținta unor atacuri rusești. La începutul lunii mai, drone rusești au lovit infrastructură portuară din regiune, iar mai multe clădiri de locuințe din oraș au fost avariate. În urma bombardamentelor, autoritățile ucrainene au raportat și răniți.