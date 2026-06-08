Zelenski afirmă că a avut discuții „pozitive” cu emisarii lui Trump privind războiul din Ucraina

„O conversație foarte pozitivă. Sunt recunoscător pentru disponibilitatea de a lucra cât mai activ în săptămânile următoare pentru a da un nou impuls diplomației în vederea încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe Telegram.

Liderul ucrainean se întorcea la Kiev după întrevederi la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei, consacrate modalităților de avansare a negocierilor pentru încheierea conflictului declanșat de Rusia în urmă cu peste patru ani.

În cadrul discuțiilor de la Londra, liderii europeni și-au exprimat sprijinul pentru organizarea unei întâlniri directe între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, în încercarea de a obține o încetare a focului.

Negocierile mediate de Statele Unite și coordonate de Witkoff și Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, au înregistrat progrese limitate în ultimele luni, în contextul în care atenția Washingtonului s-a concentrat tot mai mult asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu și a dosarului iranian.

Zelenski a afirmat că, deși o mare parte a atenției internaționale este îndreptată către situația din Iran, „obiectivul nostru comun privind pacea în Europa rămâne pe agendă”.

Președintele ucrainean a precizat că discuțiile cu emisarii americani au vizat și perspectivele unor contacte diplomatice în marja summitului G7 care va avea loc la Evian, în Franța, și a mulțumit Statelor Unite pentru ceea ce a numit „evaluarea pozitivă a poziției Ucrainei”.

Discuții și cu președintele Franței

După convorbirea cu emisarii americani, Zelenski a spus că a discutat telefonic și cu președintele francez Emmanuel Macron, cu care a coordonat următorii pași diplomatici privind războiul din Ucraina.

„Am avut o conversație foarte consistentă cu președintele Franței. Am revenit asupra principalelor puncte discutate cu o zi înainte la Londra și ne-am coordonat pașii următori. De asemenea, am discutat detaliile convorbirii cu emisarii președintelui Statelor Unite. Trebuie să folosim fiecare oportunitate disponibilă pentru a revitaliza diplomația și pentru a apropia sfârșitul războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis Zelenski.

Liderul ucrainean a precizat că pregătirile pentru reuniunea liderilor G7 de la Evian sunt în desfășurare și a subliniat importanța obținerii unor rezultate concrete. „Ne pregătim pentru formatul G7 din Franța și este important să existe rezultate puternice. Mulțumesc, Emmanuel!”, a adăugat președintele ucrainean.