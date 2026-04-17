Zeci de artiști tatuatori, din țară și din străinătate, prezenți la Timișoara

Pe bănățenii iubitori de muzică, dar și de arta tatuajelor îi așteaptă un weekend plin. Artiști tatuatori din România, dar și din străinătate sunt prezenți, în acest weekend, la Timișoara.

La eveniment participă artiști din țări precum Marea Britanie, Ungaria, Austria, Serbia sau Spania. În cadrul evenimentului va fi prezent chiar și un artist tatuator din Columbia, pe numele său Juan Velasquez, specializat în tatuaje alb-negru și gri, dar și realiste.

În cadrul evenimentului urma să fie prezent și un artist din India, însă acesta nu a mai putut ajunge din cauza unor probleme legate de viză.

În cadrul evenimentului, artiștii tatuatori vor realiza pe loc tatuaje mici celor interesați. În cadrul evenimentului vor fi și artiști care își vor demonstra talentul realizând și tatuaje de mari dimensiuni sau mai complicate, având propriile modele.

În toate zilele de concurs, artiștii care realizează cele mai inedite tatuaje vor fi premiați în cadrul concursurilor.

Evenimente vor fi pentru toate vârstele. În cadrul evenimentului vor fi și ateliere pentru cei mici, precum picturi pe față, ateliere de benzi desenate, dar și altele.

„Vom avea multe de mini-evenimente. O să avem un atelier de comic books, de exemplu. Acesta este și pentru copii, îl recomand. Vor fi tot felul de performance-uri, spectacole live. O să avem și un curs de prim-ajutor, dar și aerial yoga, dar și concursuri de tatuaje”, a declarat Casiana Stanca, organizator al Timișoara International Tattoo Convention.

În cadrul festivalului vor avea loc diverse spectacole. Cei care participă la eveniment pot asista la spectacole de dans susținute de școala de dans „Flavours Sudio”, spectacole de Aerial Yoga, dar și un spectacol de Drag Show, organizat de Beni Mihai, artistul local care a a fost și semifinalist la Eurovision. Un alt spectacol inedit este reprezentat de o demonstrație de arte marțiale Kenjutsu.

În cadrul evenimentului vor concerta artiști precum Macanache sau Phunk B, care își va lansa în cadrul evenimentului albumul intitulat „OSSMV”.