O parte a Colosseumului a fost restaurată: de ce stârnește controverse proiectul lui Stefano Boeri

Noua amenajare vizează partea sudică a Colosseumului, unde în Antichitate existau așa-numitele „ambulacri” – coridoare exterioare acoperite folosite de spectatori pentru circulație. Proiectul a readus nivelul solului la cota originală și a înlocuit vechii „sampietrini” cu travertin, materialul original. Totodată, a fost reconstruit simbolic traseul cu urmele coridoarelor dispărute, mai arată Il Post.

Blocurile de travertin, provenite din zona Tivoli, au fost montate după amprentele structurilor originale, descoperite în urma săpăturilor.

Investiție de milioane și cercetare arheologică

Lucrările au fost finanțate cu aproximativ 2,2 milioane de euro, din fonduri asociate proiectului metroului din Roma și din surse europene și naționale. Înainte de amenajare, arheologii au realizat studii stratigrafice care au scos la iveală pavajul original și urme ale structurii dispărute. Practic au folst analizați peste 2.000 de ani de istorie comprimați într-un strat de un metru. Noua suprafață acoperă circa 1.300 de metri pătrați dintr-un total istoric de aproximativ 3.000.

Arhitectul Stefano Boeri a descris proiectul ca pe o încercare de a reda publicului percepția reală asupra dimensiunilor și formei originale a Colosseumului. Zona a fost gândită ca un spațiu deschis pentru vizitatori, cu locuri de odihnă integrate în design și marcaje care sugerează structuri dispărute. S-au realizat și numerotări refăcute ale intrărilor, inspirate din cele antice.

Critici și controverse

Proiectul nu a fost primit unanim pozitiv. Criticii susțin că travertinul alb schimbă aspectul istoric al zonei iar intervenția este prea modernă pentru un sit antic. Unele voci au reclamat faptul că restaurarea nu aduce un plus real valorii istorice și au descris proiectul drept „inutil”, în timp ce altele îl consideră o reinterpretare necesară.

Arheologul Andrea Carandini a apărat intervenția, subliniind că elementele dispărute sunt esențiale pentru înțelegerea monumentului. Noua amenajare a Colosseumului reflectă o dezbatere mai amplă din domeniul patrimoniului: cât de mult trebuie restaurat și cât de mult reinterpretat. Pentru unii, proiectul aduce mai aproape trecutul de publicul modern. Pentru alții, reprezintă o intervenție prea îndrăzneață asupra unuia dintre cele mai importante monumente ale lumii.