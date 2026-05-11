Ministrul Culturii, întâlnire cu noii proprietari ai Castelului Bran. Discuții despre investiții în zonă

Reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii și ai companiei americane Qavah Co. Inc., noul investitor majoritar în compania care administrează Domeniul Bran, s-au întâlnit luni la sediul Ministerului Culturii.

Părțile au analizat proiectul unui Memorandum de Înțelegere care poate deschide drumul unor investiții importante în dezvoltarea zonei.

Miza este consolidarea Castelului Bran ca destinație culturală și turistică de referință în Europa, prin proiecte care pot genera dezvoltare locală, locuri de muncă și o prezență internațională mai puternică pentru acest valoros patrimoniu.

Participanții au convenit elaborarea unei Note de informare către Guvern.

Joel Weinshanker, omul de afaceri a cărui conglomerat, numit Ad Populum, care gestionează și moștenirea lui Elvis Presley, a cumpărat participația majoritară a Companiei de Administrare a Domeniului Bran.

Proiect pentru litoral

Ulterior, reprezentanții Ministerului Culturii au discutat despre colaborarea dintre Cazinoul din Constanța și Vila Reginei Maria.

„Astfel, prin aplicarea aceleiași rețete care transformă zi de zi Cazinoul într-un centru de evenimente culturale atractive, și Vila poate deveni un pol de interes, un centru expozițional contemporan dedicat Reginei Maria. Un spațiu viu al experiențelor interactive și al diverselor forme de reconstruire a atmosferei istorice a locului”, transmite Ministerul Culturii.

Reprezentanții instituției anunță că vor începe consultarea cu autoritățile și reprezentanții comunității locale, pentru elaborarea unei teme de proiectare astfel încât Vila Reginei Maria să redevină o destinație vie, nu doar un monument uitat, în stare de pre-colaps.

„Două proiecte diferite. Un castel și o vilă regală. Un simbol medieval și un loc de poveste de la malul mării. Ambele vorbesc despre același lucru: obiective greu încercate ale patrimoniului construit pot redeveni spații vii, relevante, deschise oamenilor”, transmit reprezentanții Ministerului Culturii.