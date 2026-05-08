Castelul Bran, cumpărat de afaceristul american care administrează moștenirea lui Elvis Presley

Potrivit Profit.ro, tranzacția s-a întâmplat la câteva luni după finalizarea unei dispute la Curtea de Arbitraj din SUA, în urma căreia, compania CADB a fost transferată moștenitorilor Principesei Ileana a României.

Acum, firma Ad Populum, înființată de o companie americană din grupul Ad Populum, deține acum 80% din părțile sociale ale CADB, în timp ce restul sunt împărțite cu ceilalți 8 moștenitori.

În urma transferului de părți sociale, administrarea a fost preluată de Steven Bieg, directorul financiar al Ad Populum și s-a încheiat un contract alături de ceilalți coproprietari.

Imediat după cumpărarea părților sociale, firma americană a început o campanie de recrutări în România a personalului care să se ocupe de administrarea castelului: vânzări bilete, coordonarea personalului, mentenanță, organizarea de evenimente și chiar ghizi turistici, dar și alte categorii de personal.

Acționarul majoritar al firmei Ad Populum, Joel Weinshanker, este cunoscut ca administrator al Garceland, casa lui Elvis Presley din Memphis, Tennessee, care este și obiectiv turistic, întreaga locuință fiind un muzeu al Rock’n’ Rollului.

Firma Ad Populum este specializată în produse de entertainment, cu un portofoliu amplu de branduri, extins în zona produselor de colecție pentru fanii culturii pop, dar și experiențe precum tururile din casa lui Elvis Presley.